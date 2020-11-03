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Ekonomi Bakan Karaismailoğlu'ndan "sanal uydu sinyal verici simülatörü" paylaşımı
Ekonomi

Bakan Karaismailoğlu'ndan "sanal uydu sinyal verici simülatörü" paylaşımı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: - "Türkiye, tüm insanlığın hizmetinde. Uluslararası Uydu Tabanlı Deniz ve Hava Arama Kurtarma Sistemimize dünyada sadece 3 ülkede bulunan sanal uydu sinyal verici simülatörünü ekledik"

Yeniakit Publisher
2020-11-03 12:39:39 -
Bakan Karaismailoğlu'ndan "sanal uydu sinyal verici simülatörü" paylaşımı

ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Uluslararası Uydu Tabanlı Deniz ve Hava Arama Kurtarma Sistemi'ne, sanal uydu sinyal verici simülatörü eklediklerini belirtti.

Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu sistemle 5 ülkeye koordinatörlük hizmeti verdiklerini ifade etti.

Bakan Karaismailoğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

"Türkiye, tüm insanlığın hizmetinde. Uluslararası Uydu Tabanlı Deniz ve Hava Arama Kurtarma Sistemimize dünyada sadece 3 ülkede bulunan sanal uydu sinyal verici simülatörünü ekledik. Gürcistan, Ukrayna, İran, Irak ve Afganistan'a koordinatör ülke olarak hizmet veriyoruz."

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