Bakan Karaismailoğlu'ndan önemli açıklamalar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yenikent-Temelli yolunun açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Karaismailoğlu, 2020 yılının korona virüs salgınına rağmen Türk milletinin geleceğine ışık tutacak, Türkiye’yi yarınlara taşıyacak çok büyük projelerin hayata geçtiği bir yıl olduğunu belirterek, “Gerekli tüm sağlık tedbirlerini alarak milletimizin özlemle beklediği hizmet ve projelerimize hız kesmeden devam ettik. Ankara-Niğde Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu, Amasya Çevre Yolu, Kahramanmaraş-Göksun yolu, Akhisar Çevre Yolu, Karakurt-Horasan yolu, Siirt Beğendik Köprüsü, Hayrabolu-Tekirdağ yolu gibi nice dev projeyi başarıyla tamamladık ve hizmete açtık. Aydın-Denizli Otoyolu, Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası, Kayseri Tramvay Hattı gibi büyük yatırımların temellerini attık. 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Otoyolu, Ankara-Sivas ve Ankara İzmir Yüksek Hızlı Tren hatları, Filyos Limanı, Rize-Artvin Havalimanı gibi büyük prestij projelerimize de devam ettik. Aynı şekilde 2020 yılında olduğu gibi 2021 yılı da bizim için mevcut projeleri bitirip yeni projeleri hayata geçireceğimiz yoğun bir sene olacak” ifadelerini kullandı.

Ulaşım ve haberleşme alanlarında çağın gerekliliği olan mobilite, dijitalleşme ve lojistik dinamikleriyle şekillenen bütünsel kalkınma odaklı bir süreç ile çalışmaları daha da artıracaklarını bildiren Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

“Bu yıla da dev projeleri bir bir hayata geçirerek başladık. Yeni yılımızın başında, daha 2’ci gününde doğu-batı aksımızdaki 16 ilin geçiş noktası olan Yeni Kömürhan Köprüsü, bağlantı tüneli ve yollarını açarak adeta milletimize bir yeni yıl müjdesi verdik. 8 Ocak’ta TV yayıncılığı ve haberleşme alanında gücümüze güç katan Türksat filosunun en güçlü uydusu Türksat 5A’yı yörüngesine fırlatarak uydu sayımızı 7’ye çıkardık. 9 Ocak’ta Diyarbakır-Ergani-Elazığ Devegeçidi Köprüsü ve bağlantı yollarını hizmete açtık. Bugün Yenikent- Temelli yolunu açıyoruz. Ardından 27 Ocak’ta Ankara Kızlcahamam-Çerkeş Tüneli’nin, 6 Şubat’ta Malatya Tohma Köprüsü’nün açılışlarını gerçekleştireceğiz. Çok yakında Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattımızı da hizmete alacağız. 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Otoyolu, Aydın-Denizli Otoyolu, Filyos Limanı, Rize-Artvin ve Çukurova Havalimanı gibi dev projelerimize de aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Tüm ulaşım ve iletişim yatırımlarımıza dünyanın nabzını tutarak, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek ve daima entegrasyonu merkeze koyarak, ülkemizin ve milletimizin layık olduğu, refah ve huzur içindeki yarınlarını inşa edeceğiz.”

Türkiye’nin batısındaki önemli ticaret ve sanayi merkezleri olan Eskişehir, Bursa, Afyon ve İzmir’i Ankara’ya bağlayan güzergah üzerinde bulunan Temelli’nin Ankara açısından çok önemli bir geçiş noktası olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, “Temelli, Sincan ve Yenikent yerleşkeleri arasında son yıllarda hayata geçirilen 8 adet organize sanayi bölgesi ve yeni yerleşim alanları nedeniyle artan trafik yoğunluğu bu merkezlere ulaşımı sağlayan mevcut yolun yenilenmesini gerektirmiş, bu kapsamda 39,7 kilometre uzunluğunda 2x2 şeritli bitümlü sıcak kaplamalı olarak Yenikent-Temelli yolu projelendirilmiştir. Bugün de bu yolun 29 kilometrelik kesimini hizmete sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yenikent-Temelli yolu; Anadolu Otoyolu, Sincan Organize Sanayi Bölgesi, Sincan ve Yenikent yerleşim alanlarının yakınlarından geçerek Zir Vadisi’ni takip ederek, Başkent Organize Sanayi Bölgesi, Anadolu Organize Sanayi Bölgesi, Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi ve Ankara 3. Organize Sanayi Bölgesi arasında kalan alandan Ankara-Eskişehir Devlet Yolu’na bağlanmaktadır. Proje kapsamında 8 adet alt-üst geçit köprüsü, 3 adet viyadük, 10 adet köprülü kavşak ve 5 adet dönel kavşak bulunmaktadır. Ayrıca çevre ve tabiat hassasiyetiyle tüm yol boyunca ve kavşaklarda 150 bin fidan ekimi yapılmıştır” diye konuştu.

Yenikent-Temelli yolu ile bölgedeki sanayi merkezlerinin birbirlerine en kısa ve güvenli ulaşımının sağlanmış olacağını ve Ankara Çevre Otoyolu ile Ankara şehir içi trafiğindeki yoğunluğun ortadan kaldırıldığını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, “İnşa edilen köprülü kavşaklar ile ana güzergaha katılım noktalarında daha güvenli ve daha hızlı ulaşım tesis edilmiştir. Aslında bu yol Eskişehir-Bursa-Afyonkarahisar ve İzmir'i Ankara'ya bağlayan yeni bir çevre yoludur. Bölgenin, Ankara-Eskişehir Devlet Yolu üzerinden Güney Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’e ulaşımı kolaylaşmıştır. Aynı şekilde Ankara-Beypazarı-Nallıhan, Ankara- İstanbul Devlet Yolu ve Ankara-İstanbul Otoyolu bağlantıları üzerinden de Kuzey Marmara ve Batı Karadeniz’e ulaşımı çok daha kolay hale gelmiştir. Yenikent-Temelli yolunun tamamının hizmete sunulmasıyla zamandan 66 milyon lira, akaryakıttan 117,7 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 183,7 milyon lira tasarruf sağlanacak, yıllık karbon emisyon salınımı 48 bin 640 ton azaltılacaktır. Ayrıca bölgedeki ulaşım kalitesinin artmasıyla yeni sanayi bölgelerinin kurularak, yeni istihdam sahalarının açılması hızlanacaktır” dedi.

Ankara için, Türkiye için, millet için durmadan, yorulmadan, yılmadan çalışmaya devam edeceklerini bildiren Bakan Karaismailoğlu, “Enerjimizi ve dikkatimizi 2023 hedeflerimizden uzaklaştırmaya çalışanlara, bize köstek olmaya çalışanlara rağmen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde emin adımlarla yatırımlarımızı bir bir hayata geçireceğiz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi sonrasında Yenikent-Temelli yolu hizmete açıldı. Tören sonrası Bakan Karaismailoğlu direksiyona geçerek yolda deneme sürüşü gerçekleştirdi. Törene Bakan Karaismailoğlu’nun yanı sıra, Ankara Valisi Vasip Şahin, milletvekilleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcıları Enver İskurt ile Ömer Fatih Sayan, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ve çok sayıda yetkili katıldı.