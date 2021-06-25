Bakan Karaismailoğlu'ndan ayrıntılı 'Kanal İstanbul' açıklaması! Canlı yayında bekleyen gemileri gösterdi ve...

Kanal İstanbul’la ilgili muhalefet partilerinin eleştirilerine hangi cevapları veriyor? Proje ne zaman tamamlanacak, bittiğinde Türkiye’ye nasıl bir katkısı olacak? 1915 Çanakkale Köprüsü ve 5G’ye geçiş hazırlıkları hangi aşamada? Yeni uydulardan; demiryolu, otoyol ve tünellere büyük projelerde son durum ne? Ahmet Hakan soruyor, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu cevaplıyor...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun açıklaması şu şekilde;

Yarın ilk kazma vuruluyor. Etaplar halinde de yapılabilir. Köprünün temeli atılacak diğer taşımalar için de çok yoğun bir iş var. 1 yıl hazırlık 5 yılda yapım olarak düşünüyoruz. 6 yıl sonra Kanal İstanbul bitmiş olacak. Öngörümüz bu. Dünyanın en büyük projelerinden birisi ve uzun soluklu bir çalışma.

Çok yoğun bir çalışma var son 5 yılda. Uzmanlar heyetler halinde ayrı ayrı raporlar hazırlıyor 30 farklı sektördeki uzman bilim adamlarıyla çalışıldı. Simülasyonların bir kısmı burada bir kısmı da yurt dışında yapıldı.

Burada sadece kanalın coğrafi şekli var bunun bir çok yan unsur var ama şu an onları burada görmüyorsunuz. Bu su oyluna niye ihtiyaç var? Asıl buraya gelinmesi lazım. Önümüzdeki 100 yıla damga vuracak bir hareketten bahsediyoruz.

Kanalın uzunluğu 45 km. Bunun yüzde 70’i doğal su yolu. Bir su yatağı var orada Küçükçekmece ile Sazlıdere arasında kullanılan atıl bir yer var. Küçükçekmece Gölü de dahil olmak üzere yüzde 70’i zaten doğal su yatağı. Kanal uygun hale getirilip derinleştirilecek. Yüzde 30’unda bir hareket olacak. Derinleştirme işi zor mühendislik işi.

Biz gelişmekte olan bir ülkeyiz. Gelecek 50 yılı planlamak zorundayız az para ile maksimum parayı sağlamak için master planlarınızın olması lazım. Dünyada ciddi bir ticari hareket var. Uzak Doğu’dan Batı Avrupa’ya bir 750 milyar dolarlık bir hareket var. Bu bir lojistik haritasıdır.

İstanbul Boğazı ancak 25 bin gemiyi kaldırabilir. İstanbul’da şu anda yıllık 43 bin gemi geçiyor. Şu an Marmara’da onlarca gemi sırada bekliyor. Şu anda Boğazın yönetimi bakanlığımız tarafından yapılıyor.

Sırada bekleyenler zaten hazırlar. Gemi sayıları arttığı zaman 3-4 güne çıkacak süre. Bekleme lojistik maliyetleri var gemilerin. Bugün için bile bu sıkıntı var. Bir de beklerken bile yüzlerce litre yakıt yakıyorlar bunun çevreye zararı da var. 100 bin dolar maliyetinde bekleyeceğine 80 bin dolar verip Kanal İstanbul’dan geçecek. Buraya mutlaka alternatif bir su yolu yapılması gerekiyor. Kanal İstanbul çok ciddi para kazanacak ve kendi yapım maliyetini kendisi karşılayacak.

Daha geçen hafta iki balıkçı kardeşimiz köprü altında konteynır gemisi çarpması sonucu hayatını kaybettiler geçmişte yine çok ciddi kazalar var. Biz kaza olmaması için olağanüstü bir mücadele var burada. Marmara’da bekleyen gemilerin hareketini sağlamak için alternatif bir su yoluna ihtiyacımız var. Bekleyen gemilerin çevreye çok ciddi zararları var. Kanal İstanbul’da gemiler kontrollü geçecek. Boğaz’dan kontrollü geçmek çok zor. Ters akıntılar var. İstanbul Boğazı’nı kontrollü verme şansımız olacak bekleyen gemi azalacak. Rahat bir alternatif yol olacağı için bir rahatlama olacak.

İstatistiği biz gemi sayısı ve boyuta göre yapıyoruz. Ticaret hacimlerinin artışına göre de düzenliyoruz. Yıl yıl artacak bu. Şu an 12 milyar tonluk bir hareket var ve bu 25 milyar tona çıkacak. Bu geleceğin projesidir. Büyük Türkiye’nin büyük projelere hazırlıklı olması gerekiyor.

“Proje finansını kendisi üretecek”

Bu uzun soluklu bir proje. Son 5 yıldır çok aktif çalışıyoruz. Uzamasının sebebini biz genel bütçeye yük olmadan bu projeyi yapmaya çalışıyoruz. Burada gemi geçişlerinden pay alınacak bir o bir de büyük limanlar onlardan gelir sağlanacak. Karadeniz kıyısında çok ciddi limanlar olacak. İnşallah bitirdiğimiz zaman etrafındaki teknolojik alanlarıyla birlikte Türkiye’ye çok büyük değer katacak bir proje. Finansını kendi üreteceği için oradan sağlanacak. Finans modelleri var. Finans trafiği ile ilgili çok yoğun bir çalışmamız var.

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