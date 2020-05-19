  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İşte faiz tuzağının resmi 10 bin al, 20 bin öde

Banka adına aramalar arttı vatandaş tedirgin oldu

Siparişler veriliyor kargolar gecikiyor

Merkez’den uyumlu rapor

Emekli ek ödeme son dakika haberleri
için kalan
Ekonomi

Bakan Karaismailoğlu'ndan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı:

"19 Mayıs ruhu, Mustafa Kemal Atatürk'ün bugünü armağan ettiği gençlerimiz tarafından bir istiklal yolculuğu olarak her alanda aynı azimlilikle sürdürülecektir"

Yeniakit Publisher
2020-05-19 12:32:29 -
Bakan Karaismailoğlu'ndan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı:

ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 19 Mayıs ruhunun, Mustafa Kemal Atatürk'ün bugünü armağan ettiği gençler tarafından bir istiklal yolculuğu olarak her alanda aynı azimle sürdürüleceğini belirtti.

Bakan Karaismailoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Karaismailoğlu, "19 Mayıs ruhu, Mustafa Kemal Atatürk'ün bugünü armağan ettiği gençlerimiz tarafından bir istiklal yolculuğu olarak her alanda aynı azimlilikle sürdürülecektir. Bu inançla, başta gençlerimiz olmak üzere aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, paylaşımında 19 Mayıs temalı bir videoya da yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı