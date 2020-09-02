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Aktüel Bakan Karaismailoğlu, selden etkilenen Dereli'de incelemelerini sürdürdü
Aktüel

Bakan Karaismailoğlu, selden etkilenen Dereli'de incelemelerini sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-09-02 19:35:15 -
Bakan Karaismailoğlu, selden etkilenen Dereli'de incelemelerini sürdürdü

GİRESUN (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'daki selden etkilenen Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, kentte sel ve heyelanlar nedeniyle hasar gören noktalardaki incelemelerine devam ediyor.

Dereli ilçesine gelerek, ilçe merkezinde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Karaismailoğlu, iyileştirme çalışmalarında görev alan personelle sohbet etti.

Esnaf ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Karaismailoğlu, yapılacak çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgi verdi.

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