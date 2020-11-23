Bakan Karaismailoğlu: Nallıhan Kuş Cenneti'ni korumak için tünel inşa ediyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Nallıhan yolu üzerindeki "Çayırhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli" nin Nallıhan'da yaban hayatını korumak için yapıldığını belirterek, "Burayı tünel yapmadan bölünmüş bir yol olarak geçebilirdik ama bu tünel Nallıhan Kuş Cenneti'ni korumak içindir. "dedi.

Karaismailoğlu, Ankara-Beypazarı-Çayırhan-Nallıhan yolu Çayırhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli şantiyesinde incelemelerde bulundu. incelemeden sonra bir açıklama yapan Karaismailoğlu iş burada 270 metre uzunluğundaki çift köprü ardından 1262 metre uzunluğundaki çift tüp tünelin oluşur" dedi.

Karaismailoğlu, tünel ve köprü inşaatlarının kuşları ve yaban hayatını etkilemeyecek şekilde büyük bir özveri ile hazırlandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Yaptığımız bu projeler daha kolay burası ve makyaj ulaşım büyük bir değer katacaktır. Ayrıca Sarıyer Barajı'nın bir kolu olan Aladağ Çayı üzerinde yer almaktadır. Yine, 2021 yılı sonunda burada köprü ve tünel inşaatları tamamladıktan sonra ve 23 kilometrelik kayıp yolun ihalesini yapan Ankara- Nallıhan arasında konforlu, güvenli ve emniyetli bir yol olacak ve bölgenin değerine değer katacak. "

Proje hakkında bilgi veren Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"İçinde bulunduğumuz proje, Ankara-Yenikent Ayaş-Beypazarı-Nallıhan yol. Biz toplamda 140 kilometrelik bir yol bahsediyoruz. Bunun 112 kilometrelik bir bölünmüş yol olarak tamamlanmış ve bunun 5 kilometre yol ayrıldı yapı. bizim yerden Nallıhan arasındaki dışı bölünmüş yolun 23 kilometre. Biz bunun için kararı ve ihale sürecini başlatacak olan umuyoruz. Biz en kısa sürede ihaleyi yaparak Nallıhan Ankara sakinlerine bu şekilde yapacaktır. "

"Mart ayından bu yana tüm şantiyelerimizde gerekli önlemleri alıyoruz"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde bile Bakanlık şantiyelerinde tüm tedbirleri alarak çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini anlatan Karaismailoğlu, "Tüm meslektaşlarımızı, mühendislerimizi ve kardeşlerimizi tebrik ediyor, Şantiyelerimizde büyük bir inanç ve özveri ile çalışan kardeşlerimiz, tüm şantiyelerimizde gerekli önlemleri aldık.Herhangi bir şantiyeyi kapatmadan, büyük bir özveri ile çalışan yüzbinlerce kişilik bir ekibe sahibiz onlara Şükranlarımızı sunuyoruz.

Karaismailoğlu salgını Mart ayından Ekim ayına kadar olan dönemde Türkiye'de görülmeye başlanan Bakanlığın yatırdığı 5,7 milyar lirayı aktararak, "Tüm dünya salgınla mücadele için, uygun önlemleri alarak yatırımlarımızı artırmaya devam ediyoruz. Projelerimizi tamamlayın. Nallıhan ve Ankara'da vatandaşlarımıza hizmetimizi yaptığımızda mutlu olmak bizim için bir onur olacaktır. ”değerlendirmesinde bulundu.

Saha incelemesinden önce Nallıhan Belediyesi ve AK Parti Nallıhan İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Karaismailoğlu'na AK Parti Ankara milletvekilleri Nevzat Ceylan, Orhan Yeğin, Zeynep Yıldız ve Asuman Erdoğan eşlik etti.