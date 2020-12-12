Bakan Karaismailoğlu, Manisa-Akhisar Çevre Yolu Açılış Töreni'nde konuştu:

MANİSA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manisa-Akhisar Çevre Yolu'nun hizmete girmesiyle kent geçişinin 30 dakikadan 5 dakikaya ineceğini söyledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı törende, İstanbul-İzmir Otoyolu güzergahındaki Akhisar Çevre Yolu hizmete açıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manisa'nın Akhisar ilçesindeki törende, Türkiye ekonomisine büyük değer katan tüm iller gibi Manisa'ya ve Akhisar'a da hizmet vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Türkiye'nin, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma yönündeki hedefe hızla ilerlediğini belirten Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Ulaşımın her modunda yaptığımız yollar, üretimi, ticareti ve istihdamı geliştirip canlandırması bakımından aynı akarsular gibidir. Hayat kalitesinin ve medeniyetin ölçüsü olan yollarımız, Anadolu sathında, bir ağ gibi illerimizi, ilçelerimizi sarmakta, aziz milletimize refah ve bereket taşımaktadır. 2003'te sadece 6 bin 100 kilometrelik bölünmüş yol ağımızı bugün 28 bin kilometreye çıkardık. Trafik güvenliğini artırarak kazalardaki ölüm oranını düşürdük, binlerce can kurtardık, taşıt işletme giderlerinde tasarruf sağladık, seyahat konforunu artırdık ve süresini kısalttık. Ortalama hızı ise 40 kilometreden 88 kilometreye çıkardık."

Can güvenliği, konfor, hız ve erişim bakımından Türkiye'ye çağ atlatan bu projelerin, sanayiye ve tarıma da omuz verdiğine işaret eden Karaismailoğlu, doğu ve batı arasında kalkınmada, iş olanaklarında, eğitimde, kültürde eşitlik sağlamanın ancak kesintisiz işleyen bir ulaşım sistemiyle ve çağdaş haberleşme olanaklarıyla mümkün olabileceğini vurguladı.

Bakan Karaismailoğlu, stratejik hedeflerinin, Türkiye'nin her noktasını birbiriyle en güvenli ve hızlı seyahate uygun şekilde bağlamak ve bütünsel kalkınmaya destek vermek olduğunu söyledi.

- Şehir içi trafiği rahatlayacak

Akhisar Çevre Yolu sayesinde, ilçenin çevresiyle ulaşımının sağlanacağını ve şehir içi trafiğin rahatlayacağını belirten Karaismailoğlu, şöyle dedi:

"Şehrin içinde egzoz emisyonunu, dolayısıyla karbondioksit salınımını azaltarak nefes aldırırken, ulaşımı güvenli, konforlu ve hızlı hale getirmiş olacak. Akhisar Çevre Yolu'nun hizmete girmesiyle birlikte kent geçişi 30 dakikadan 5 dakikaya inecektir. Çevre yolumuz sayesinde bir yılda zamandan 56 milyon lira, akaryakıttan da 6 milyon lira olmak üzere toplamda 62 milyon liralık tasarruf sağlayacağız."

Karaismailoğlu, Akhisar'ın hem önemli kara yollarının geçiş noktasında hem de İstanbul-İzmir Devlet Yolu güzergahında bulunduğuna dikkati çekerek, "Akhisar Çevre Yolu'muzda 5'i farklı seviyeli ve 1'i de modern dönel olmak üzere 6 adet kavşak bulunmaktadır. Yol boyunca 3'ü çift ve 3'ü de tek olmak üzere 6 adet köprü inşa ettik." diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, bugün 3 binden fazla şantiyede mühendislerin, teknisyenlerin ve işçilerin Türkiye'nin hedeflerine hizmet etmenin gururu ve azmiyle çalıştığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a törene katılımı nedeniyle teşekkür eden Adil Karaismailoğlu, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal ve beraberindekilerle açılış kurdelesini kesti.

Bakan Karaismailoğlu, açılışın ardından kendi kullandığı otomobille yolda bir süre seyahat etti.















