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Siyaset Bakan Karaismailoğlu ile CHP'li aday arasında tartışma! 'Burası siyaset yapma yeri değil'
Siyaset

Bakan Karaismailoğlu ile CHP'li aday arasında tartışma! 'Burası siyaset yapma yeri değil'

Yeniakit Publisher
2023-05-08 22:34:00 -
Bakan Karaismailoğlu ile CHP'li aday arasında tartışma! 'Burası siyaset yapma yeri değil'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti ödül töreninde seçim mesajı veren CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya'ya "Burası siyaset yapma yeri değil." tepkisi gösterdi.

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti ödül töreninde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya'ya tepki göstererek salonu terk etti.

AK Parti'nin Trabzon 1'inci sıra milletvekili adayı da olan Bakan Karaismailoğlu, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen Trabzon Gazeteciler Cemiyeti (TGC) 2022 Yılı Başarılı Gazeteciler Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı.

Törende selamlama konuşması yaparak, ödüle layık görülen gazeteciye ödülünü takdim eden Bakan Karaismailoğlu, protokoldeki yerine geçip töreni izlemeye başladı.

Ödül vermek için kürsüye çıkan CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, "Trabzonspor, Akyaz'da kiracı, Avni Aker'in yerine millet bahçesi yapıldı. O alanın Trabzonspor'a verilmesi gerekiyor. İktidardaki son haftanızda sizin yapmanızı öneririm. 14 Mayıs'ta seçimleri biz alacağız" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, CHP'li Ahmet Kaya'ya konuşmasını bitirip protokoldeki yerine geçince "Burası siyaset yapma yeri değil, ben siyaset yapmadım, sen neden yapıyorsun?" diye tepki gösterdi. Salonda bir anda alevli bir tartışma yaşandı.
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Protokoldekilerin ve diğer partililerin de araya girmesiyle tartışmanın ardından Bakan Karaismailoğlu, salondan ayrıldı. Yaşananlar sonrası törene devam edildi.

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