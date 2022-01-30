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Gündem Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Avrupa’da birinci sıradayız!
Gündem

Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Avrupa’da birinci sıradayız!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı’na ilişkin verileri paylaştı. Bakan Karaismailoğlu, Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Havalimanı’nın 2021 yılında 37 milyon yolcu ile Avrupa’da 1. sırada olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-30 11:28:00 - 2022-01-30 11:38:24
Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Avrupa’da birinci sıradayız!

Bakan Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı’nın Avrupa lideri olduğunu duyurdu. 

"Avrupa’da 1. sırada”

Uluslararası havalimanı yolcu trafiği raporlarını paylaşan Bakan Karaismailoğlu, 2021 yılında İstanbul Havalimanı'nın Avrupa'da en çok yolcu ağırlayan havalimanı olduğuna dikkat çekti.

Raporda, İstanbul Havalimanı 36,988,563 kişiyle ilk sırada yer alırken 30,943,456 kişiyle Moskova Havalimanı ikinci sırada yer aldığı görüldü.



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