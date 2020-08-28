Bakan Karaismailoğlu Dereli'de incelemelerde bulundu:

GİRESUN (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, tüm Giresunlulara daha konforlu bir ulaşım sağlanacağını söyledi.

Giresun'un ilçelerinde sel ve heyelanlardan etkilenen Güce ilçesi, Kovanlık beldesi ve Çaldağ köyünü ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Dereli ilçesine geçen Bakan Karaismailoğlu, sel ve heyelandan zarar gören riskli binaların yıkımını takip ederek, temizlik çalışmalarını sürdüren esnaflarla görüştü.

Bakan Karaismailoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sel bölgesinde afetzedelerin yaralarının hızla sarılacağını belirterek, "İnşallah bir iki güne bunların eserlerini unutacağız. Buradaki resimler tarihte kalacak artık." dedi.

"Dereli'deyiz şu anda pazar sabahında olan resimle buradaki resim arasında dünyalar kadar fark var" diyen Bakan Karaismailoğlu, şunları belirtti:

"İnşallah birkaç güne burada afetin hiçbir eseri kalmayacak. Bütün bakanlıklar olarak, bütün arkadaşlarımız, bütün çalışanlarımızla birlikte bu yaraları sarıyoruz. O yüzden devletimiz çok güçlü. Herkes de devletimize güveniyor. İnşallah buradaki insanları mutlu etmeden buradan ayrılmayacağız. Onun için buradayız, sürekli onlarla beraberiz. Bir taraftan da işlerimizi takip ediyoruz. Bir taraftan da hasar görmüş yolların köprülerin projelerini hazırlıyoruz. İnşallah onlara da önümüzdeki günlerde başlayacağız, bölgeyi eskisinden daha güzel günler bekliyor. "

Bakan Karaismailoğlu, sel ve heyelan nedeniyle toplam 755 kilometre yol ağının 316 kilometresinin zarar gördüğünü aktararak, "Bunların bazı kesimlerinde duvarlar ve tahkimatlar zarar gördü. Bazı kesimlerine yine geçiş yollarındaki köprülerimiz hasar gördü. İnşallah onların hepsinin yenilerini yapacağız. Bütün Giresunlu kardeşlerimize daha konforlu bir ulaşım sağlayacağız. Bu afet durumları yaşanmasaydı keşke ama inşallah onları daha güzel günler bekliyor." diye konuştu.

Devlet Su İşleri, Karayolları, il özel idareler, komşu illerin bütün ekipleriyle sel bölgesinde tam bir yardımlaşma örneğinin sergilendiğini vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Yine sivil toplum kuruluşlarının hepsi burada inşallah buradaki vatandaşlarımızı mutlu etmeden buradan ayrılmayacağız." ifadesini kullandı.



