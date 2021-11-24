Bakan Karaismailoğlu 5G’den sonra asıl müjdeyi verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 5G teknolojisinin yanında 6G sistemine de hazırlık yaptıklarını belirterek, "Çünkü teknolojik yeniliklerde söz sahibi olabilen ülkeler, kendi teknolojilerini kendileri üretebilen ve herkesten önce oyuna girebilenler olacaktır." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, dijital olarak gerçekleştirilen "Bilişim Zirvesi'21" etkinliğinin "Bilişim 2023" oturumuna video mesajla katıldı.

Teknolojik gelişmelerin tarihsel sürecine değinen Karaismailoğlu, bilgisayarlar ve iletişim teknolojilerinin 21'inci yüzyıla damgasını vurduğunu, bu alanda meydana gelen yeniliklerin artık toplumların kimyasını değiştirdiğini söyledi.

Karaismailoğlu, dijital dönüşümün olmazsa olmazının karada, denizde ve havada güçlü elektronik haberleşme altyapıları olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu,

"Dijital dönüşüm, öncelikle güçlü altyapıların varlığına ve bu altyapılar üzerinden verilen hizmetlerin vatandaşlar tarafından erişilebilir olmasına bağlıdır. Bu anlamda ülkemizde gerek sabit gerekse mobil ve uydu altyapıları bakımından önemli yatırımlar yaptık. Artık 7'den 70'e internet, mobilite, nesnelerin interneti, bulut, yapay zeka, robot teknolojileri, veri analitiği gibi teknoloji uygulamalarıyla iç içeyiz. Ülkemizde 2003'te 18 bin geniş bant abonesi bulunurken doğru ve yerinde yatırımlarla 2010'da 7,1 milyona, günümüzde ise 17,5 milyona ulaştı. Sabit geniş bantta bu gelişme yaşanırken esas olarak 2009 yılında başlayan mobil geniş bant hizmeti ise hızla ülke geneline yayılarak bugün mobil geniş bant abone sayısı 69 milyona ulaştı. Yani toplam geniş bant abone sayımız, 87 milyonla bugün nüfusumuzu aşmış durumdadır."

Özellikle son yıllarda sabit geniş bant tarafında en büyük gelişme gösterilen hizmet türünün fiber aboneler olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, 2010'da 150 bin dolayında olan fiber abone sayısının bugün 4,5 milyona ulaştığını bildirdi.

Karaismailoğlu, her 4 sabit aboneden birinin fiber internet hizmeti aldığına dikkati çekerek, "Artık ülkemizin teknolojik olarak uluslararası konumuna baktığımızda, mobil şebekelerin yaygınlığı ve aboneye verilen hizmetlerin kalite ve çeşitliliği, geniş bantın gelişimi, fibere yapılan yatırımlar gibi konularda ülkemizin yükselen bir trende sahip olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"5G ürünlerinin üretim süreci çalışmalarımızı yürütüyoruz"

Dijitalleşme sürecinde yerli ve milli üretimin önemine değinen Karaismailoğlu, şu bilgileri paylaştı,

"Cumhurbaşkanı'mızın vizyonunda 'Milli Teknoloji Hamlesi' ile artık bilgi teknolojileri sektörünün hizmet ve yazılım alt sektörlerinde yerli üretim payı yüzde 75'leri buldu. Ülkemizde bilgi ve iletişim sektörü kapsamında 84 teknokentte yaklaşık 5 bin 700 firma 58 bin kişilik istihdamla faaliyet gösteriyor. Sektörün 2020 yılı toplam ihracatı bir önceki yıla göre yarı yarıya artarak, 10 milyar lirayı aştı."

Karaismailoğlu, yerli ve milli ürünlerle 5G hizmeti verme hedefiyle tüm paydaşlarla çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Bu kapsamdaki çalışmalara işaret eden Karaismailoğlu, "Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi ile ilk fazda 5G yeni radyo, çekirdek şebeke, Şebeke Yönetim Sistemi, radyolink gibi ürünlerin Ar-Ge süreçleri ve prototiplerini hazırladık. Lansmanlarını yaparak kamuoyuyla paylaştık. Artık üretim süreci için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Çalışmalar neticesinde, uçtan uca güvenlik mekanizması diye bilinen ve kontrol edilebilen yerli ve milli ürünleri kullanarak 5G şebekelerimizi devreye alacağız. Projemizle, dünya standartlarındaki yerli ve milli 5G ürünlerimizin hem iç piyasaya hem de diğer ülkelere arz edilmesini hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Dijital dönüşüm yolculuğunda güçlü ve kararlı adımlarla ilerliyoruz"

Karaismailoğlu, 5G yaygınlaşmadan 6G teknolojisinin konuşulmaya başlandığını anımsatarak, 5G ile karşılaştırıldığında 6G kablosuz iletişim ağlarının çok daha yüksek spektrum, enerji ve maliyet verimliliği, daha yüksek veri hızı, daha fazla otomasyon imkanı sağlamasının beklendiğini söyledi.

6G ile ilgili Türkiye'de işletmecilerle ve özellikle üniversitelerde akademik seviyede önemli çalışmaları hayata geçirdiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti,

"5G teknolojisinin yanında 6G sistemine de hazırlık yapıyoruz. Çünkü teknolojik yeniliklerde söz sahibi olabilen ülkeler, kendi teknolojilerini kendileri üretebilen ve herkesten önce oyuna girebilenler olacaktır. Bu çalışmalarımızın yanı sıra özellikle yerli ve milli uydu teknolojilerimizin desteğiyle de bilişim ve iletişimde bölgemizde lider, dünyada da önde gelen ülkeler arasında yerimizi alacağız. Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğunda güçlü ve kararlı adımlarla ilerliyoruz."