Bakan Karaismailoğlu 2023 uzay hedefini açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına sayılı günler kala Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak kendimize koyduğumuz hedeflerden birisi de 2023 yılında 6 uyduluk bir filo ile uzayda var olabilmektir." ifadesini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin ikinci haberleşme uydusu "TÜRKSAT 1C"nin fırlatılmasının yıl dönümü sebebiyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Türksat haberleşme uydularının, "TÜRKSAT 1B" ile başlayan yolculuğunda çeyrek asrı aşkın süredir uzayın derinliklerinde boy gösterdiğini vurgulayan Karaismailoğlu, "5. ve 6. nesil haberleşme uydularımızın heyecanını yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin ilk haberleşme uydusu serüvenine 1994 yılında başladığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Haberleşme uydusu serüvenimizde şimdiye kadar 6 farklı uydu ile hizmetler verdik. Yaklaşık 15'er yıl hizmet veren ilk nesil uydularımız TÜRKSAT 1B, TÜRKSAT 1C ve TÜRKSAT 2A operasyonel ömürlerini tamamladı. Aktif olan uydularımızdan Türksat 3A ve Türksat 4A 42° Doğu, Türksat 4B ise 50° Doğu yörüngelerimizde hizmet vermeye devam etmektedir. Bu uydularımızla yurt içinde ve yurt dışında uydu haberleşme faaliyetleri kesintisiz olarak icra edilmektedir."

Üretimi devam eden uydulardan "TÜRKSAT 5A"nın bu yılın son çeyreğinde, "TÜRKSAT 5B"nin 2021'in ikinci çeyreğinde, ilk milli haberleşme uydusu olan "TÜRKSAT 6A"nın ise 2022 yılında uzaya gönderilmesinin hedeflendiğini belirten Karaismailoğlu, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına sayılı günler kala Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak kendimize koyduğumuz hedeflerden birisi de 2023 yılında 6 uyduluk bir filo ile uzayda var olabilmektir." paylaşımında bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, ayrıca şu ifadelere yer verdi:

"Teknolojinin dünya medeniyetine sunduğu imkanlarla gelişen iletişim ve erişilebilirlik koşullarına Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bizler de gençlerimiz ve bilim insanlarımızla katkı sunmaya devam ediyoruz. Yarınların mimarları ve ülkemizin en büyük enerji kaynağı olan gençlerimizle birlikte daha nice yollar yürüyeceğimizden bizlerin hiç şüphesi yok, milletimizin de olmasın."