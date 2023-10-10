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Ekonomi Bakan Kacır'dan üretim endeksi değerlendirmesi
Ekonomi

Bakan Kacır'dan üretim endeksi değerlendirmesi

Yeniakit Publisher
2023-10-10 17:58:00 -
Bakan Kacır'dan üretim endeksi değerlendirmesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, "Sanayide çarklar hız kesmeden dönmeye devam edecek, yüksek katma değerli üretimle ihracatımız artacak, ülkemiz güçlenecek" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi'nin meyvelerini vermeye devam ettiğini belirterek, "Ağustos'ta kaydettiğimiz yıllık yüzde 3,1'lik sanayi üretimi artışında en önemli pay, yüzde 28,6 büyüme yakaladığımız 'yüksek teknoloji' sektörlerinin oldu." ifadesini kullandı.

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı ağustos ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

Milli Teknoloji Hamlesi'nin meyvelerini vermeye devam ettiğine dikkati çeken Kacır, şunları kaydetti:

"Ağustosta kaydettiğimiz yıllık yüzde 3,1'lik sanayi üretimi artışında en önemli pay, yüzde 28,6 büyüme yakaladığımız 'yüksek teknoloji' sektörlerinin oldu. Sanayide çarklar hız kesmeden dönmeye devam edecek. Yüksek katma değerli üretimle ihracatımız artacak, ülkemiz güçlenecek. Her geçen gün daha üretken ve daha yenilikçi bir sanayi için var gücümüzle çalışıyoruz."

 
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