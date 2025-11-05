Bakan Kacır'dan İYİ Parti’nin 'KAAN çöp oldu’ iddiasına tokat gibi cevap

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2026 bütçesi ve kesin hesabı görüşmeleri tamamlandı. Milletvekillerinin bütçenin geneli üzerine konuşmasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, soruları yanıtladı.

Bakan Kacır, bazı milletvekillerinin teşviklerin "yandaşlara verildiği" yönündeki eleştirilerini kesin bir dille yalanlarken "Sistemimiz tamamen objektif. Bizden teşvik alan sanayicilerimiz her siyasi görüşten. Teşvik dağıtımında herhangi bir ayrımcılık söz konusu değil. Herkes kendi penceresinden kafasına göre yorum yaparsa doğruya ulaşamayız" dedi.

İYİ PARTİ’NİN ‘KAAN’ VE ‘ÇÖP’ ELEŞTİRİSİNE CEVAP

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz’un, "Dışişleri Bakanı 'Ya bu adamlar KAAN'ın motorunu vermiyor' deyince yıllardır KAAN üzerinden yapılan propaganda da çöp oldu " sözlerine yanıt veren Bakan Kacır, "Savunma sanayinde bugün sorun olmayan bir tedarik yarın sorun haline gelebilir. Savunma sanayi böyle stratejik bir alandır. Biz sistem geliştirme süreçlerine başlarken, bir yandan da tüm kritik alt sistemleri, çekirdek teknolojileri yerli ve milli imkanlarla geliştiriyoruz. Ve nihayetinde de bugüne kadar attığımız bu adımlarla, daha önce bize verilmeyen seyir füzelerinin turbojet motorlarını şimdi yerli ve milli olarak üretiyoruz. Helikopterlerimizin motorlarını yerli ve milli olarak üretiyoruz. İHA'larımızın, SİHA'larımızın motorlarını yerli ve milli olarak üretiyoruz. Ataletsel ölçüm birimlerini yerli olarak geliştiriyoruz. Radar alıcılarını yerli olarak geliştiriyoruz. Küresel konumlama sistemlerini yerli olarak geliştiriyoruz. KAAN'ın pek çok kritik alt sistemini, görev bilgisayarını, uçak yönetim sistemlerini yerli olarak geliştirmenin yanında motorunu da Allah’ın izniyle yerli ve milli olarak geliştiriyoruz ve inşallah KAAN gün gelecek yerli motorumuzla da uçacak. Şu andaki prototiplerimiz yurt dışından tedarik ettiğimiz motorlarla uçuyor" dedi.

ASTRONOT ELEŞTİRİSİ KACIR’I KIZDIRDI

Uzaya gönderilen ilk astronot Alper Gezeravcı'nın komisyonda gündeme gelmesine ilişkin konuşan Kacır, "Astronot ve bilim misyonumuzun niçin eleştiri konusunda olduğunu anlamakta gerçekten güçlük çekiyorum" dedi. "Bugüne kadar 600'den fazla astronot farklı ülkeler tarafından uzaya gönderildi" diyen Kacır, Gezeravcı'nın bilimsel deneyler yapmak üzere Uluslararası Uzay İstasyonu'na gittiğini belirtti. Kacır'ın, "Hem teknoloji konuşacağız ama hem de bazılarımız astronot programından rahatsız olacak bu dünyanın hiçbir yerinde olmaz" sözlerinin ardından AK Parti'li milletvekilleri ile muhalefet milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

Muhalefet milletvekilleri, astronot Gezeravcı'nın "seçim malzemesi" yapıldığını öne sürerken CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, “Astronot sizin şovunuzdan başka bir işe yaramadı. Okul okul gezdirdiniz. Seçim malzemesi yaptınız " diyerek tepki göstermesi üzerine, Kacır “Yapmayın Allah aşkına. Bakın, sizin de evlatlarınız, bizlerin evlatları. İstiyoruz ki onlar, başkaca ülkelerin çocukları kurabilecekleri hayaller olduğu gerekçesiyle uzaydan, yüksek teknolojiden kendilerini uzak hissetmesinler. Bilsinler ki bu milletin çocukları da bu alanlarda hayaller kurabilir, kendilerini geliştirebilir ve devletleri Allah’ın izniyle onların önünü açar. Lütfen bu konuyu artık polemik malzemesi yapmayın” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2026 yılı bütçesi ve kesin hesabı kabul edildi.