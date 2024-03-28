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Ekonomi Bakan Kacır: Hedefimiz küresel uzay ekonomisinden pay almayı başarmak
Ekonomi

Bakan Kacır: Hedefimiz küresel uzay ekonomisinden pay almayı başarmak

Yeniakit Publisher
2024-03-28 15:52:00 -
Bakan Kacır: Hedefimiz küresel uzay ekonomisinden pay almayı başarmak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü’nde düzenlenen “Gençlik Buluşması”nda yaptığı konuşmada, Samsun’da Türkiye’nin ilk astronotu Gezeravcı’yı gençlerle buluşturmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Hedefleri arasındaki Ay Projesi’nin de gerçekleştirileceğini aktaran Kacır, şöyle devam etti: “Hibrit roket motoru teknolojisinde şu anda dünyada en ileri düzeyde çalışmalar yapan 4 ülkeden biri olan Türkiye, inşallah Ay Projesi sayesinde kendi geliştirdiği hibrit roket motorunu uzayda ateşlemeyi başaracak ve böylelikle bu teknolojiye uzayda tecrübe kazandırmış, tarihçe kazandırmış dünyadaki ilk ülke olacağız. Yıllık 600 milyar dolara yakın uzay ekonomisinin büyüklüğü var ve bu büyümeye devam edecek. Önümüzdeki yıllarda 1 trilyon dolara çıkması öngörülüyor. Teknolojide yaşanan paradigma değişimleri uzaya erişimi çok daha mümkün hale getirir. 10 yıl evvel yılda 100 uydu uzaya gönderilebilirken, şimdi yılda 2 bin uydu uzaya gönderilebiliyor. Biz hibrit roket motoru teknolojisinde başarılı olabilirsek, hedefimiz uyduların yörüngeler arası transferlerini yapacak uzay araçlarını Türkiye olarak geliştirmek, üretmek ve küresel uzay ekonomisinden pay almayı başarmak.”

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