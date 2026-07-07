Bakan Kacır duyurdu: Yerli savunma teknolojisine 5 milyar dolarlık dev destek

5 milyar dolarlık dev destek: İnovasyon stratejik güce dönüşüyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara'da devam eden NATO Zirvesi sırasında HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı kapsamındaki "HIT - Yenilikçi Savunma Teknolojileri Çağrısı"nı duyurdu. Bakan Kacır, sosyal medya hesabından çağrının detaylarını tek tek sıraladı.

Kacır, program kapsamında yatırımcılara toplam 5 milyar dolarlık destek sağlayacaklarını açıkladı. Bu bütçeyle geleceğin savunma teknolojilerine yatırım yapacak firmaların önünü açmayı hedeflediklerini belirtti.

Destek paketinin kalemleri: Vergi, hibe, finansman ve arazi

Bakan Kacır'ın duyurduğu paket, firmalara neredeyse her alanda kolaylık sağlıyor. Çağrı kapsamında sunulacak imkanlar şöyle sıralanıyor:

Yüzde 60'a varan vergi teşviği firmaların yatırım yükünü hafifletirken, yüzde 20'ye varan hibe desteği de sağlanacak. Ayrıca yatırım tutarının yüzde 70'ine kadar uygun şartlı finansman imkanı sunulacak.

Firmalara kamu alım ve istihdam desteği, kamu test ve doğrulama altyapılarına erişim ile yatırım arazisi tahsisi imkanı da verilecek.

HIT-30 ve çağrının kapsamı: Üretim kapasitesi güçleniyor

HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı çatısı altındaki "HIT - Yenilikçi Savunma Teknolojileri Çağrısı", yenilikçi şirketlerin daha hızlı ölçeklenmesini ve üretim kapasitesinin güçlenmesini amaçlıyor. Program, geleceğin kritik teknolojilerini geliştiren yatırımlara odaklanıyor.

Çağrının, NATO'nun savunma teknolojilerini seri üretime kazandırmayı önceliklendiren ve zirvede liderlere sunulacak "İnovasyon Ölçeklendirme Programı" yaklaşımıyla uyumlu olduğu değerlendiriliyor.

Bakan Kacır'dan vurgu: Avrupa'nın üretim merkezi Türkiye

Bakan Kacır, inovasyonun sanayileşmeyle buluştuğunda gerçek anlamda stratejik güce dönüştüğünün altını çizdi. Kacır şu ifadeleri kullandı:

"İnovasyon şart, ancak tek başına yeterli değil. İnovasyon, ancak sanayileşme ile gerçek bir stratejik güce dönüşür. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, 5 milyar dolar tutarındaki destek bütçesiyle HIT - Yenilikçi Savunma Teknolojileri Çağrısı'nı başlatıyoruz."

"İnovasyonu endüstriyel kapasiteye, endüstriyel kapasiteyi de stratejik güce dönüştürüyoruz. Avrupa'nın üretim merkezi Türkiye, en ileri savunma teknolojilerinin yaygınlaştırılmasını hızlandırmak için yatırımlara ev sahipliği yapmaya hazır."

Başvuru ve erişim: Detaylı bilgi bu adreste

HIT - Yenilikçi Savunma Teknolojileri Çağrısı'na ilişkin detaylı bilgiye "hit30.sanayi.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.