  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Neler oluyor? Rusya'ya ait savaş uçağı vuruldu Kanada'yı geçen Fas çeyrek finalde! Alnı secdeli kahramanlar Avustralya milli takım oyuncusu İslam ile şereflendi! Yeşil sahalarda bir hidayet hikayesi ABD ile İran 11 Temmuz'da masaya oturacak! Ülke belli oldu Erdoğan zirve öncesi Kanada Başbakanı ile görüştü! Müttefiklerin işbirliği kuvvetlendirilmeli İslam’ı hedef alan küfürbazlara ders olsun! Ata Demirer'den soytarılara kapak Şerif ile ortak açıklama yapan Başkan Erdoğan: İsrail'e fırsat verilmemeli Kan kaybettikçe agresifleşiyorlar! Özel'in militanları yine gazetecilere saldırdı Filistin: Uluslararası toplum nerede? İsrail'in öldürme politikası bölgeyi uçuruma sürüklüyor Görüşme sona erdi
Gündem Bakan Kacır duyurdu Türkiye 6'ncı kez Arktik'te
Gündem

Bakan Kacır duyurdu Türkiye 6'ncı kez Arktik'te

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, resmi sosyal medya hesabından 6'ncı Arktik (Kuzey Kutbu ve çevresi) Bilimsel Araştırma Seferinin başladığını açıkladı. Kacır, Cumhurbaşkanlığının himayelerinde, TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda gerçekleştirilen kutup bilim seferlerinin aralıksız sürdüğünü belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 6'ncı Arktik Bilimsel Araştırma Seferinin başladığını duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, resmi sosyal medya hesabından 6'ncı Arktik (Kuzey Kutbu ve çevresi) Bilimsel Araştırma Seferinin başladığını açıkladı. Kacır, Cumhurbaşkanlığının himayelerinde, TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda gerçekleştirilen kutup bilim seferlerinin aralıksız sürdüğünü belirtti.

Bu yıl 10'uncusu başarıyla tamamlanan Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nin ardından 6'ncı Arktik Bilimsel Araştırma Seferi'nin başladığını ifade eden Kacır, bilim heyetinin küresel iklim değişikliğinin etkilerini yerinde incelemek ve kritik araştırmalar yürütmek üzere yola çıktığını kaydetti.

Kacır, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Küresel iklim değişikliğinin etkilerini yerinde incelemek ve kritik araştırmalara imza atmak üzere yola çıkan bilim heyetimizde 3 yabancı araştırmacı ile TÜBİTAK İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması'nda dereceye giren 3 lise öğrencimiz de yer alıyor. Sefer kapsamında oşinografi, biyoloji, kimya, atmosfer çalışmaları, meteoroloji, jeodezi ve uydu sistemleri alanlarında toplam 12 farklı bilimsel proje ve çalışma hayata geçirilecek. Bilim heyeti, planlanan sefer rotası boyunca belirli koordinatlar ve farklı derinliklerden CTD profilleri, su ve sediment (deniz tabanı çökeli) örnekleri toplayarak Arktik Okyanusu'ndaki sıcaklık, tuzluluk dağılımları ile mikroplastik varlığını tespit edecek.

Ayrıca sefer boyunca Arktik bölgesindeki atmosfer dinamikleri izlenecek ve jeodezik GNSS gözlemleri gerçekleştirilecek."

Prof. Dr. Burcu Özsoy'un Sefer Koordinatörlüğünü, Y. Müh. Kpt. Doğaç Baybars Işıler'in ise Sefer Liderliğini üstlendiği TASE VI ekibi, 3 kadın ve 9 erkek olmak üzere toplam 12 araştırmacıdan oluşuyor. Sefer kapsamında oşinografi, biyoloji, kimya, atmosfer çalışmaları, meteoroloji, jeodezi ve uydu sistemleri alanlarında toplam 12 farklı bilimsel proje ve çalışma hayata geçirilecek.

Bilim heyeti, planlanan sefer rotası boyunca belirli koordinatlar ve farklı derinliklerden CTD profilleri, su ve sediment (deniz tabanı çökeli) örnekleri toplayarak Arktik Okyanusu'ndaki sıcaklık, tuzluluk dağılımları ile mikroplastik varlığını tespit edecek. Ayrıca sefer boyunca Arktik bölgesindeki atmosfer dinamikleri izlenecek ve jeodezik GNSS gözlemleri gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin küresel bilimsel potansiyelini gözler önüne seren seferde, kamu faydası gözetilerek uluslararası ve kurumlar arası güçlü ortaklıklar da kuruldu.

Sefer ekibi bünyesinde Türkiye'den 2 kamu kurumu, 5 üniversite ve 2 lise temsil edilirken; ikili iş birlikleri kapsamında Arjantin, Bulgaristan ve Uruguay Antarktika enstitülerinden toplam 3 yabancı araştırmacı da Türk bilim heyetiyle birlikte çalışmalarını yürütecek.

Seferin en heyecan verici odaklarından birini ise geleceğin bilim insanları oluşturuyor. TÜBİTAK 2204-D Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması'nda alan birincisi olanlar arasından mülakatla seçilen 2 farklı projeden 3 lise öğrencisi Muhammed Emin Bozkurt, Kadir Asrın Sarı ve Barkın Özsoy da ekibe dahil edildi. Bu başarılı gençler, iklim değişikliği üzerine geliştirdikleri projelerini Arktik ortamında doğrudan test etme fırsatı yakalayacak.

Bakan Kacır'dan Başkan Şahin'e Kuzeyşehir için tebrik
Bakan Kacır'dan Başkan Şahin'e Kuzeyşehir için tebrik

Ekonomi

Bakan Kacır'dan Başkan Şahin'e Kuzeyşehir için tebrik

Bakan Kacır'dan Sıfır Atık Forumu'nda kritik hamle! 4 ülkeyle masaya oturdu
Bakan Kacır'dan Sıfır Atık Forumu'nda kritik hamle! 4 ülkeyle masaya oturdu

Gündem

Bakan Kacır'dan Sıfır Atık Forumu'nda kritik hamle! 4 ülkeyle masaya oturdu

Bakan Kacır teknolojik seferberliği duyurdu 5 milyon kişiye yapay zeka eğitimi
Bakan Kacır teknolojik seferberliği duyurdu 5 milyon kişiye yapay zeka eğitimi

Teknoloji

Bakan Kacır teknolojik seferberliği duyurdu 5 milyon kişiye yapay zeka eğitimi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23