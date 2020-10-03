Bakan İstanbullulara müjdeyi verdi: O tarihte açılacak

Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Göktürk şantiyesinde incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin büyümesi için büyük çaba harcadıklarını belirten Karaismailoğlu, daha yapılacak çok iş olduğunu söyledi.

İstanbul'da an itibarıyla 37,5 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun da dahil olduğu 91 kilometre uzunluğunda metro hattı yapımının devam ettiğini söyleyen Karaismailoğlu "İstanbul'a daha önce 80 kilometre uzunluğunda raylı sistem kazandırmıştık. İstanbul'un faal raylı sistem ağı şu anda 233 kilometre. Şu an incelemelerde bulunduğumuz Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı hattı 37,5 kilometre. Bu hattın devamı olan Havalimanı-Halkalı arası da 32 kilometre. Kağıthane-İstanbul Havalimanı arasını 2021 Nisan sonu itibarıyla, Gayrettepe tarafını da önümüzdeki yıl içinde açmayı planlıyoruz. Yine bu hattın devamı olan Havalimanı-Halkalı arasını da 2022 yılı içinde faaliyete alacağız. Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı hattında 4 bin 500 kişilik dev bir kadro ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Yapımı devam eden projeler tamamlandığında İstanbul'da 324 kilometreye ulaşacak bir metro ağının olacağını belirten Bakan Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nı şehir merkezine bağlayacak ve şehir merkezinden Havalimanına ulaşımı 30 dakikaya indirecek olan Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro'sunda çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini kaydetti.

Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro hattı kapsamında yer alan 9 adet istasyonun yapısının inşaatında yüzde 75 ilerleme sağlandığını aktaran Karaismailoğlu, "Gayrettepe-Havalimanı Metrosu birçok açıdan enlerin ve rekorların projesi olacak" dedi.

Türkiye'nin en hızlı metro araçlarının bu hata kullanılacağını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, "Ülkemizdeki metroların hız limiti azami 80 kilometredir ancak Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro hattımız ise saatte 120 km hız yapacak şekilde projelendirilmiştir" diye konuştu.

Türkiye'nin en hızlı ve sürücüsüz metro araçları olan ilk tren setinin imalatlarını tamamlayarak 3 Eylül'de raylara indirdiklerini hatırlatan Karaismailoğlu, bugün itibarıyla 2. tren setinin imalatının da tamamlanarak raylara indirildiğini söyledi.

Bu ay içinde tren performans teslerine başlanacağını aktaran Karaismailoğlu, "Kasım ve Aralık ayında gelecek 4'er set ile birlikte yıl sonuna kadar toplam 10 set metro aracı raylara indirilmiş olacak" ifadelerini kullandı.

"İlk defa yerli sinyal kullanacağız"

Metro hattının yapımında olduğu gibi tren setlerinin yapımında da yerli ve milli imkanları kullanmaya öncelik verdiklerini belirten Karaismailoğlu, proje kapsamında üretilecek olan 136 aracın imalatının yüzde 60 oranda yerlilik şartı taşıdığını söyledi. Araçların büyük ölçüde yerli ve milli imkanlarla Türkiye'de üretilerek vatandaşların hizmetine sunulacağını kaydeden Bakan Karaismailoğlu "Söz konusu hat yine Türkiye'de bir ilk olarak yerli ve milli metro sinyalizasyon sistemleri kullanılarak işletmeye açılacak. İlk defa yerli sinyal kullanacağız, Bu konuda ASELSAN ile iş birliği yapıyoruz" dedi.

Proje kapsamında, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı kesiminin de 2021 yılının son çeyreğinde hizmete açılmasının planlandığını dile getiren Karaismailoğlu, metro hattının tamamlandığında her gün 600 bin İstanbulluya hizmet vereceğini ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı arasını 30 dakika gibi kısa bir sürede kat etme imkanı sunacağını aktardı.

Metro hattının şehir içi karayolu trafik yükünü de önemli ölçüde azaltacağını belirten Karaismailoğlu, "Hattımız, Yüksek Hızlı Tren Hattı başta olmak üzere diğer metro hatlarıyla da entegre bir şekilde hizmet verecek, hatlar arasında yolcu transferi de mümkün olacak" diye konuştu.