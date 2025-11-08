  • İSTANBUL
Gündem Bakan Işıkhan’dan yangın faciası mesajı! İhmali ve kusuru olanlar hesap verecek
Gündem

Bakan Işıkhan’dan yangın faciası mesajı! İhmali ve kusuru olanlar hesap verecek

Yücel Kaya
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bakan Işıkhan’dan yangın faciası mesajı! İhmali ve kusuru olanlar hesap verecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki kozmetik fabrikasında çıkan yangında 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin de yaralandığını bildirdi. İncelemelerin ardından gazetecilere açıklama yapan Işıkhan, olayın derin üzüntüsü içerisinde olduklarını dile getirdi.

 Bakan Işıkhan, yangının çıktığı fabrikanın bulunduğu Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ne gelerek Vali İlhami Aktaş'tan bilgi aldı.

 

Işıkhan, Vali Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Sadettin Hülagü, Cemil Yaman ve Veysal Tipioğlu, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Kaymakam Metin Kubilay, Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus ve MHP İl Başkanı Tuncay Batı ile bölgede incelemelerde bulundu.

 

İncelemelerin ardından gazetecilere açıklama yapan Işıkhan, olayın derin üzüntüsü içerisinde olduklarını dile getirdi.

"Patlamada 6 emekçi kardeşimiz hayatını kaybetmiş, 7 kardeşimiz de yaralanmıştır." diyen Işıkhan, ölenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar, yaralılara da acil şifalar diledi.

Işıkhan, Bakanlık olarak ilk andan itibaren süreci yakından takip ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

 

"Bakanlığımız ve Sosyal Güvenlik Kurumumuz, başmüfettişlerimiz ve müfettişlerimiz olay yerine hemen hızlı şekilde intikal etmiştir. Olayın nedeni, sorumluları ve ihmali konusunda titizlikle inceleme yapıyoruz. Sayın Başsavcılığımızın koordinatörlüğünde başmüfettişlerimiz ve müfettişlerimiz gerekli incelemeleri, gözetlemelerini, raporlarını tutmaya başladılar. İnceleme ve adli süreç neticesinde kusuru ve ihmali olanların hesap vermesi için de Bakanlık olarak da ben de takipçisi olacağız."

Sağlık Bakanlığı ile koordine ederek yaralıların durumuna müdahale etmeye gayret göstereceklerini anlatan Işıkhan, "Buradaki gerekli denetimler teftişler tamamlandıktan sonra da kimin ihmali kusuru varsa bu konuda gerekli müdahaleyi yapacağımızı özellikle kamuoyuna ifade etmek istiyorum." dedi.

Işıkhan, AFAD ve itfaiye ekiplerin olaya zamanında müdahale ettiğine değinerek, olayda 6 emekçinin hayatını kaybetmesi nedeniyle büyük bir üzüntü içerisinde olduklarını yineledi.

Bir basın mensubun "İşletmede kayıt dışı çalıştırılanlar olduğu yönünde iddialar var, bu konuda neler söyleyeceksiniz?" sorusu üzerine Işıkhan, şunları söyledi:

 

"Sizin gibi diğer basın mensubu arkadaşlarımızın da soruları, iddiaları olabilir. Gelen tüm bu iddiaları biz kaydediyoruz. Müfettişlerimiz, baş müfettişlerimiz büyük bir titizlikle olayın üzerine gidiyorlar. Kimin ihmali, kusuru varsa adalet önünde hesap vermesi için gerekli süreci başlattık. Olayın nedeni ve sorumluları hakkında da gerekli incelemelerin yapılması için de başmüfettişimize görev ve talimat verdim. Burada Başsavcılığımız aracılığıyla da bu işi koordineli şekilde sürdüreceğiz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

inanmak yada inanmamak

bu hükümette 23 yıldır öyle seyler gördükkü artık inanansımız gelmiyor ALLAH BİR deyin akpliler öyle inanıyoruz size artık

Salih

Hiç bir denetim yapmayın yapılan deneyimlerinizde rüşvet yiyin. Ülkede sorun şu alınan önlemler yapıldı densin diye alınıyor göstermelik alınıyor patronlara gıkınız çıkmıyor ondan sonra geçiyorsunuz kameraların karşısına  konuşuyorsunuz.
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
