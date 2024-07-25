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Dünya Bakan Işıkhan'dan sigorta primi açıklaması
Dünya

Bakan Işıkhan'dan sigorta primi açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-07-25 03:03:00 -
Bakan Işıkhan'dan sigorta primi açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sigorta primlerine dikkat çekti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sigorta primlerine ilişkin önemli bir açıklamada bulundu.

'EN ÖNEMLİ GELİR KAYNAĞIMIZ SİGORTA PRİMLERİDİR'

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal güvenlik kapsamında 16 milyon emeklimizin aylıklarını, 85 milyon vatandaşımızın sağlık, tedavi ve ilaç harcamalarını karşılarken en önemli gelir kaynağımız sigorta primleridir. Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliği için istihdamı artırmak, kayıtdışı istihdamla mücadele etmek ve prim borçlarını tahsil etmek durumundayız. Bu noktada çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Yerel seçimlerden önce özellikle CHP'li belediyelerin prim borçlarının had safhaya ulaştığını verilerle açıklamış ve tüm belediyelere prim borçlarının ödenmesi yönünde çağrı yapmıştık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği doğrultuda belediyelerden prim borçlarının tahsili için gereken tüm adımları atmaya kararlıyız."

Kaynak: İHA
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