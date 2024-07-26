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Gündem Bakan Işıkhan Brezilya Çalışma Bakanı Luiz Marinho ile görüştü
Gündem

Bakan Işıkhan Brezilya Çalışma Bakanı Luiz Marinho ile görüştü

Yeniakit Publisher
2024-07-26 06:12:00 -
Bakan Işıkhan Brezilya Çalışma Bakanı Luiz Marinho ile görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Brezilya Çalışma ve İstihdam Bakanı Luiz Marinho ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Brezilya’da temaslarını sürdürüyor.

Bakan Işıkhan, Brezilya Çalışma ve İstihdam Bakanı Luiz Marinho ile bir araya geldi. Bakan Işıkhan, verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydederek, "G20 Dönem Başkanlığını yürüten Brezilya'nın Çalışma ve İstihdam Bakanı Sayın Luiz Marinho ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik.

Görüşmemizde, ülkelerimiz arasındaki işbirliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldık. Sayın Marinho'ya, G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı’ndaki ev sahipliği için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
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