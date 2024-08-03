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Aktüel Bakan Işıkhan açıkladı! e-Devlet'te en çok tıklanan uygulama belli oldu
Aktüel

Bakan Işıkhan açıkladı! e-Devlet'te en çok tıklanan uygulama belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-08-03 09:37:00 -
Bakan Işıkhan açıkladı! e-Devlet'te en çok tıklanan uygulama belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, e-Devlet Kapısı üzerinde vatandaşların en fazla tıkladığı uygulamayı açıkladı.

Türkiye'de dijital hizmetlerin öncüsü olan e-Devlet platformu, kullanım istatistikleriyle dikkat çekiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşıma göre, 'SGK Tescil ve Hizmet Dökümü-İşyeri Unvanı Listesi' uygulaması, 467 milyon 997 bin kez kullanılarak en popüler hizmet oldu.

Bakan Işıkhan, e-Devlet'in sunduğu hizmetlerin vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördüğünü ve bu platformun 'Dijitalin Yüzyılı'nda hızlı, güvenli ve kolay erişilebilir olmaya devam edeceğini belirtti. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) e-Devlet Kapısı'ndaki uygulamalarla liderliğini sürdürdüğünü vurgulayan Işıkhan, dijitalleşme sürecinde vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler geliştirdiklerini ifade etti.

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