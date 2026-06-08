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Ekonomi Bakan Işıkhan açıkladı! 5 ayda 590 bin işe yerleştirme yapıldı
Ekonomi

Bakan Işıkhan açıkladı! 5 ayda 590 bin işe yerleştirme yapıldı

Yeniakit Publisher
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Bakan Işıkhan açıkladı! 5 ayda 590 bin işe yerleştirme yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR’un ocak-mayıs dönemindeki çalışmalarına ilişkin verileri paylaştı. Bakan Işıkhan, yılın ilk 5 ayında 590 bine yakın işe yerleştirmeye aracılık edildiğini duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR’un yılın ilk 5 ayındaki istihdam çalışmalarına ilişkin dikkat çeken rakamları duyurdu. Bakan Işıkhan sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İnsanı ve emeği merkeze alan, nitelikli iş gücünü üretimle buluşturan uygulamalarımızı sürdürüyoruz. Ocak-mayıs ayları arasında; 590 bine yakın işe yerleştirmeye aracılık ettik. 300 bine yakın iş yeri ziyareti ve 1,4 milyona yakın bireysel görüşme gerçekleştirdik. 894 bin 137 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. Ulusal İstihdam Stratejimiz ve Orta Vadeli Program hedeflerimiz doğrultusunda iş gücümüzün ihtiyaçlarını tespit ederek gerekli adımlara atmaya, istihdamımızı artırmaya devam edeceğiz. Unutma İŞKUR'da iş var" dedi.

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