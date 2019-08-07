Bakan Hulusi Akar'dan önemli görüşme sonrası açıklama
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD heyeti ile görüşmelere ilişkin, "Toplantıda muhataplarımızın görüşlerimize yaklaştığını memnuniyetle müşahade ettik. Toplantılar olumlu, oldukça yapıcı geçti." açıklamasında bulundu.07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:13
Suriye'de güvenli bölge oluşturulmasına yönelik olarak ABD'lilerle yapılan görüşme hakkında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bir açıklama yaptı. Akar açıklamasında, "ABD heyeti ile görüşme şu anda devam ediyor. Önümüzdeki saatlerde tamamlanmasını bekliyoruz." dedi..
Akar: "ABD'li müttefiklerimizle beraber hareket etmeyi, çalışmayı arzu ediyoruz. Mümkün olmazsa yapmamız gerekenleri yapacağımızı defaatle söyledik." diye konuştu.
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