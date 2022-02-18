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Gündem Bakan Hulusi Akar’dan NATO mesajı
Gündem

Bakan Hulusi Akar’dan NATO mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar NATO Savunma Bakanları Toplantısı çerçevesinde gittiği Brüksel’de, Türkiye’nin NATO’ya katılışının 70’nci yıl dönümüne ilişkin önemli mesajlar verdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-18 14:30:00 -
Bakan Hulusi Akar’dan NATO mesajı

 Yeni Akit  Ankara 

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar NATO Savunma Bakanları Toplantısı çerçevesinde gittiği Brüksel’de, Türkiye’nin NATO’ya katılışının 70’nci yıl dönümüne ilişkin önemli mesajlar verdi. Akar sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, “Bugün Türkiye'nin NATO ittifakına katılışının 70'inci yıl dönümü. İttifak’ın en büyük ikinci ordusuna sahip Türkiye, NATO'ya karşı tüm sorumluluklarını her zaman yerine getirmiştir ve gelecekte de getirecektir. Müttefikiz, birlikte daha güçlüyüz” ifadelerini kullandı.

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