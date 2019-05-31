Bakan Hulusi Akar'dan kritik 'İdlib' açıklaması!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya ile yapılan kritik görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.
31 Mayıs 2019 Cuma 18:59
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Türk ve Rus Genelkurmay Başkanları bugün İdlib'de istikrarın sağlanmasını konuştu' dedi.
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