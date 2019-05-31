Bakan Hulusi Akar'dan kritik 'İdlib' açıklaması! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya ile yapılan kritik görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Türk ve Rus Genelkurmay Başkanları bugün İdlib'de istikrarın sağlanmasını konuştu' dedi. Ayrıntılar geliyor...

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