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Bakan Hulusi Akar'dan kritik 'İdlib' açıklaması!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya ile yapılan kritik görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

31 Mayıs 2019 Cuma 18:59
Bakan Hulusi Akar'dan kritik 'İdlib' açıklaması!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Türk ve Rus Genelkurmay Başkanları bugün İdlib'de istikrarın sağlanmasını konuştu' dedi.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 18:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    İdlib'de hala El Kaide bağlantılı El-Nusra aktif durumda. Bu teröristler itlaf edilmeden İdlib'e barış gelmez. Nusra cephesi sivilleri canlı kalkan olarak kullanan terörist bir örgüt.

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