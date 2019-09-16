Bakan Hulusi Akar'dan kritik görüşme! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi için Ankara’da bulunan İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Amir Hatami ile görüştü. İkili arasında yapılan görüşmede bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Amir Hatami ile görüştü. Bakan Akar, resmi ziyarette bulunan Hatami'yi Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen askeri törenle karşıladı. İki ülke ulusal marşlarının askeri bando tarafından çalındığı törende, konuk bakan tören kıtasını "Merhaba asker" diyerek selamladı. Bölgesel konular ele alındı Törenin ardından görüşmeye geçen Akar ve Hatami'nin, bölgesel güvenlik ve savunma konularında görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi. "Türkiye İran için önemli bir yere sahip" İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Amir Hatami, 2017 yılında İran ve Türkiye'nin tarihi, dini ve kültürel birlikteliğe sahip iki millet olduğuna işaret ederek, "Türkiye, savunma ve güvenlik açısından İran'ın dış politikasında önemli bir yere sahiptir" açıklaması yapmıştı.

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