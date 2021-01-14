Bakan Hulusi Akar'dan kritik görüşme

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Akar-Wallace görüşmesinde, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, 6 Ekim tarihinde Türkiye’ye bir ziyarette bulunmuş Bakan Akar’la İstanbul’da görüşmüştü. İlk olarak başbaşa görülen ikili, heyetler arası görüşmelere de başkanlık etmişti. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Millî Savunma Bakanı Yardımcısı Muhsin Dere’nin de yer aldığı görüşmelerde, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulmuştu.

Ben Wallace Bayraktar TB2’den övgüyle bahsetmişti

Birleşik Krallık Savunma Bakanı Ben Wallace, 12 Aralık 2020’de RUSI tarafından düzenlenen konferansta savunma alanındaki dönüşümlere dikkat çekmişti. Wallace, yaptığı konuşma esnasında Bayraktar TB2’nin kabiliyetlerine vurgu yapmıştı.

Wallace, "Aslında çok fazla örnek var ve kullandığım bazı alıntılar bu tarihi başarısızlıkları abartsa da, birçoğumuzun hala yol göstermemesi ancak başkalarının bunu yapmasını izlediğimiz gerçeği hala geçerli. Örneğin Türk İHA, Bayraktar TB2’yi ele alalım. Suriye, Libya ve başka yerlerde kullanılması, yüzlerce zırhlı aracın ve hatta hava savunma sistemlerinin imhasından etkili olmuştur. Bu İHA’ların kökleri Türk inovasyonundan doğmuştur. Seçkin yabancı programlara erişim elde etmeleri engellendi, eskiden yaptığımız şeyi çok iyi yaptılar – yenilik yaptılar. TB2 ve beraberindeki mühimmat, teknik yetenekleri uygun fiyatla birleştiriyor, bu da komutanlarının düşmana gerçek zorluklar yaşatırken bazı yıpranmaları tolere edebilecekleri anlamına geliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Daha önce Birleşik Krallık’ın savunma sanayii örneklerinden bahseden Wallace, bazı durumlarda projelerin fiyasko ile sonuçlandığını ancak bazı durumlarda ise kararlı duruş sergilenmemesi neticesinde tarihi dönüm noktalarının kaçırıldığını belirtmişti.