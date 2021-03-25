Bakan Hulusi Akar'dan 'harp okullarında irtica' iddiasına yanıt

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “(Suriye'de) Her ne kadar zaman zaman bir takım ateşkes ihlalleri olsa da, bazen saldırılar olsa da, tecavüzler olsa da kontrol dışında olduğu söyleniyor. Bunlara karşı Türk Silahlı Kuvvetleri, Mehmetçik yapılan saldırılara karşı gerekli karşılığı veriyor. 1 Mart’tan itibaren teröristlerin yaptıkları girişimler var. Bunlara verilen karşılık sonucunda 200’den fazla terörist etkisiz hale getirildi” dedi. Akar, harp okullarında irtica iddialarına ilişkin soruyu da yanıtladı.

Milli Savunma Bakanı Akar, TBMM’de gazetecilerin sorularını cevapladı.

"200’den fazla terörist etkisiz hale getirildi”

Akar, Suriye’de rejimin veya Rusya’nın hava saldırılarına ilişkin sorular üzerine şu ifadeleri kullandı:

“Arkadaşlar bildiğiniz gibi Suriye’nin kuzeyinde çeşitli faaliyetler, çeşitli operasyonlarımız var. Bunların çerçevesinde yine bildiğiniz gibi daha önce Amerika, Rusya ile yapılan mutabakatlar var. Bu muhtıralar çerçevesinde, taraflar buna uymak suretiyle faaliyetlerini sürdürüyorlar. Tabii orada bir ateşkes söz konusu, ateşkesin ilanı ve bunun sürdürülmesi söz konusu. Buna bağlı olarak istikrarın sağlanıp, barışa giden yolun açılması konusuda taraflar üzerine düşen görevi yapıyorlar.

Her ne kadar zaman zaman bir takım ateşkes ihlalleri olsa da, bazen saldırılar olsa da, tecavüzler olsa da, kontrol dışında olduğu söyleniyor. Bunlara karşı Türk Silahlı Kuvvetleri, Mehmetçik yapılan saldırılara karşı gerekli karşılığı veriyor. 1 Mart’tan itibaren teröristlerin yaptıkları girişimler var. Bunlara verilen karşılık sonucunda 200’den fazla terörist etkisiz hale getirildi"

Bakan Akar Rus mevkidaşıyla görüştü

İmzalanan mutabakat muhtırasının sürdürülmesini istediklerini muhataplarına ilettiklerini söyleyen Akar, “Rus Savunma Bakanı Sergei Şoygu ile görüştüm. Gayet yapıcı bir görüşmeydi. Karşılıklı bütün bu farklılıklar, mutabakat muhtırasına ihlallede karşılıklı tedbirlerin alınması konusunda mutabık kaldık. Bizim amacımız, dileğimiz bölgede bir an önce ateşkesin ve barışın kalıcı hale gelmesidir” ifadelerini kullandı.

AB Liderler Zirvesi

Akar, Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'ne ilişkin de, ”Türkiye-Yunanistan münasebetleri, Avrupa ile bazı sorunlar ortaya çıkıyor ve biz her zaman muhataplarımıza söylediğimiz; Yunanistan’ın Türkiye ile münasebetlerinde hiçbir şekilde Avrupa Birliği problemi haline dönüştürmemesi ve Avrupa Birliğinin de müsaade etmemesidir, tarafsız olmasıdır, objektif olmasıdır. Avrupa Birliği ile en önemli konumuz Kıbrıs konusu. Kıbrıs’ta bugüne kadar yapılan görüşmeler biliyorsunuz yıllardır devam etti. Burada bir sonuca varılamadı. Artık geldiğimiz noktada bağımsız iki devletten söz etmenin zamanı geldi” şeklinde konuştu.

İrtica iddiası

Harp okullarında irticai faaliyetlerle ilgili soru üzerine Akar, “Biz bugüne kadar olduğu gibi yasalar çerçevesinde yapılması gereken ne varsa yaptık” diye konuştu.

Sözde Ermeni soykırımına ilişkin soruya Akar, “Ne zaman mart, nisan olsa gündeme geliyor. Birçok kez anlattık, ABD’li siyasi ve akademisyenlerin zahmet edip milli arşivi araştırması gerekir. Amerika’nın milli arşivinde yer alan bilgiler var. Tümgeneral James Harvard, Başkan Wilson’ın talimatıyla Türkiye’ye geldi. 58 gün incelemede bulundu. Burada katliam yok dendi, bin 603 sayfalık rapor. Bu konu ile ilgilenenlerin ABD arşivlerini incelemesi gerekir” yanıtını verdi.