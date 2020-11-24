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Gündem Bakan Hulusi Akar'dan hadsiz Alman bakana jet cevap
Gündem

Bakan Hulusi Akar'dan hadsiz Alman bakana jet cevap

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'ın Türkiye ile ilgili skandal sözlerine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan sert tepki geldi.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 15:58:00 -
Bakan Hulusi Akar'dan hadsiz Alman bakana jet cevap

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Türkiye ile ilgili küstah açıklamalarda bulundu. Doğu Akdeniz'de Türk gemisine yapılan baskın sırasında Alman askerlerinin doğru davrandığını dile getiren Alman bakan Türkiye'nin yönelttiği suçlamaların haksız olduğunu savundu. Türkiye'nin protesto notasını reddettiklerini belirten Karrenbauer'a Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan sert tepki geldi.

Türkiye'den jet cevap

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'ın skandal sözlerine tepki gösteren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Irini Harekatı başlangıcından beri sakat doğmuş bir harekat. Uluslararası hukuk tarafından sağlam temellere dayanmıyor. Türk ticari gemisinde hukuk dışı arama olayı tamamen uluslararası hukuka aykırı, teamüllere aykırı şekilde icra edilmiş, yanlış yapılmıştır. Maalesef müttefiklerimizin açıklamaları tam olarak gerçeği yansıtmamakta, bazı gerçekler çarpıtılmaktadır. Türk ticari gemilerinin güvenliği için tedbirler üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Ayrıca Bakan Akar, "Karabağ'da ateşkesi izleme çalışmaları devam ediyor. Karabağ'da kurulacak gözlem noktaları arasında devriyeler de yapılacak" ifadelerini kullandı.

Almanya'dan skandal Türkiye açıklaması
Almanya'dan skandal Türkiye açıklaması

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Almanya'dan skandal Türkiye açıklaması

 

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