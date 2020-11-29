Bakan Hulusi Akar'dan CHP'li vekile sert tepki

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA muhabirinin sorusu üzerine, dün bir televizyon programında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) aleyhinde yapılan açıklamaya ilişkin değerlendirmede bulundu.

TSK aleyhindeki ifadeye, keskin ve net bir dille tepki gösteren Akar, "Şahsi ihtiras ve hevesleri için kahraman, fedakar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Mehmetçiğe hakaret eden, asil milletimiz tarafından zaten mahkum edilen bu gayri milli dili şiddetle kınıyor, bunun hesabının hukuk çerçevesinde sonuna kadar sorulacağını, konunun yakın takipçisi olacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Akar, konuyla ilgili daha detaylı açıklamanın Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacağını bildirdi.

CHP'li vekilden skandal sözler

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Türk milletinin istikbalini korumak için kahramanca mücadele edenTürk Silahlı Kuvvetleri'ni alçakça sözlerle hedef aldı. Bir televizyon programına katılan Başarır TSK'ya "satılmış ordu" diyerek hakaret etti.

Başarır, "Öyle bir noktadayız ki; Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış. 20 milyon dolara satıldığı söyleniyor, 50 milyon dolara satılmış…" diyerek TSK'ya salya akıttı.