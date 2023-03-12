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Gündem Bakan Hulusi Akar'dan ABD'ye F-16 resti
Gündem

Bakan Hulusi Akar'dan ABD'ye F-16 resti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile yapılan F-16 görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Akar, "Kongre aşamasını bekliyoruz, genel olarak yapıcı bir ortam var. Bu konuda çaresiz olmadığımızı, elimizde seçenekler olduğunu herkesin bilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2023-03-12 13:05:00 -
Bakan Hulusi Akar'dan ABD'ye F-16 resti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"Terör örgütü PKK tarafından 6 Şubat'tan itibaren 8 taciz ve saldırı oldu. Sessiz kalmamız söz konusu değil, gerekli karşılık verildi, 53 terörist etkisiz hale getirildi. YPG terör örgütü ve PKK'nın aynısı. Dostlarımız ve müttefiklerimizden artık bu konuda direnmeyip gerçeği görmelerini, anlamalarını bekliyoruz" diyen Bakan Akar, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine değindi.

Bakan Akar, "Sözlerini yerine getirmelerini bekliyoruz, biz hiçbir zaman NATO'nun açık kapı politikasına karşı değiliz" dedi.

ABD ile F-16 görüşmeleri

Bakan Hulusi Akar ABD ile yapılan F-16 görüşmelerine ilişkin, "Kongre aşamasını bekliyoruz, genel olarak yapıcı bir ortam var. Bu konuda çaresiz olmadığımızı, elimizde seçenekler olduğunu herkesin bilmesini istiyoruz" açıklamasında bulundu.

 
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