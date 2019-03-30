0553 313 94 23

Bakan Hulusi Akar, komutanlarla sınır noktasında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın komuta kademesi, Suriye sınırının sıfır noktasındaki inceleme ve denetim yaptı.

30 Mart 2019 Cumartesi 14:57
Bakan Hulusi Akar, komutanlarla sınır noktasında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik yapılması planlanan olası harekatın sevk ve idaresinin gerçekleştirileceği İleri Müşterek Harekat Merkezi’nin açılışını yaptı. 

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınır birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa’ya geldi.

Bakan Akar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesi, denetlemeleri sırasında Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik yapılması planlanan olası harekatın sevk ve idaresinin gerçekleştirileceği İleri Müşterek Harekat Merkezi’nin açılışını da yaptı.

Çalışmalara ilişkin detaylı brifing alan Bakan Akar, Türkiye’nin birliği, bütünlüğü ve bekası için Türk Silahlı Kuvvetlerine önemli görevler düştüğünü söyledi.

Türkiye’nin etrafındaki belirsizliklere, çatışmalara ve istikrarsızlıklara dikkati çeken Akar, "Doğu’da, Güneydoğu’da, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde terörle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. 40 yıla yakın zamandır terör belasıyla mücadele ediyoruz. İnşallah bu dönem asil milletimizin sevgisinden, güveninden, duasından aldığımız güçle milletimizi bu terör belasından kurtaracağız. Bunun peşindeyiz, yapmaya çalıştığımız şey bu." diye konuştu.

TSK tarafından Kandil başta olmak üzere Irak’ın kuzeyindeki terör örgütü elebaşılarının kullandığı karargah ve hedeflere yönelik sabah saatlerinde gerçekleştirilen Pençe Hava Harekatı’na değinen Bakan Akar, "Bugün sabah 04.00'te başlattığımız Pençe Hava Operasyon Planı ile teröristlerin peşindeyiz. Üç gün önce yapılan operasyonla bunların sözde elebaşılarına büyük zarar verildi. Bu, devam edecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Nerede olurlarsa olsun, ister Doğu’da, Güneydoğu’da isterse Suriye’nin, Irak’ın kuzeyinde bu, devam edecek." ifadelerini kullandı.

"Planlarımız hazır"

Münbiç’teki terör hedeflerine yönelik de değerlendirmelerde bulunan Bakan Akar, şunları söyledi:

"Bu konuda müttefiklerimiz tarafından bize çok sözler verildi. Milletimizin sabrı kalmadı. Verilen sözlerin bir an önce yerine getirilmesini bekliyoruz. Fırat’ın doğusunda da yeri ve zamanı geldiğinde gereken yapılacak. Bu konuda hazırlıklarımız, planlarımız tamam, inşallah zamanı geldiğinde Cumhurbaşkanımızdan gerekli direktifleri alarak bu planlarımızı uygulamaya geçeceğiz. Verilen sözler yerine getirilmezse... Daha önceki operasyonlar birer örnek.

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı harekatlarının nasıl yapıldığını herkesin aklında tutması lazım."

Akar, TSK’nin tek hedefinin teröristler olduğunu bir kez daha tekrarlayarak, "Mezara kadar Kürtler bizim kardeşimiz. Şehitlerimiz, Çanakkale'deki şehitliklerde sırt sırta beraber yatıyorlar. Bunun böyle bilinmesi lazım." dedi.

"Her zaman mağdur ve mazlumun yanındayız"

Bakan Akar, Türkiye’nin mavi vatandaki hak ve menfaatlerinin korunması için de gerekenlerin yapıldığını vurguladı.

"Komşularımızla barışçıl yol ve yöntemlerle sorunlarımızı çözmeye, onlarla iyi komşuluk ilişkileri içinde yaşamaya gayret gösteriyor, arzu ediyoruz." diyen Akar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ancak hiçbir şekilde de bizim deniz alaka ve menfaatlerimiz konusunda, ülkemizin ve milletimizin hak ve menfaatleri konusunda taviz vermeyeceğimizi herkesin bilmesini istiyoruz. Adaların ve diğer hususların anlaşmalarla belirlenen statülerine saygı göstermek herkes için hukuki bir gerekliliktir. Anlaşmalarla belirlenen hususları hafife almak, aşındırmak uygun bir yöntem değildir. İyi komşuluk ilişkileri, hukuki anlaşmalar ve karşılıklı saygıya dayanır. Ne güneyimizde, Suriye’nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşmasına ne de Ege’de, Doğu Akdeniz’de bizim içinde olmadığımız bir karar alınmasına, herhangi bir oldubittiye müsade etmeyeceğimizi herkesin bilmesi gerekir."

İdlib'e yönelik imzalanan muhtıra ile oradaki Suriyelilerin yeni bir trajedi ve felaketi yaşamasının önüne geçildiğini belirten Akar, "Şu anda da Ruslarla yaptığımız görüşmeler ve temaslar sonrasında da ateşkesi, istikrarı temin etmeye, oradaki 4 milyon civarındaki Suriyeli kardeşimizin rahat ve güven içinde yaşamasını sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 14:57
  1. Şanlıurfa
  2. Çanakkale
  3. milli savunma bakanı hulusi akar
  4. TSK
  5. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzonspor'da Filip Novak'ın sağlık durumu
    1. Trabzonspor'da Filip Novak'ın sağlık..
    2. Çorum’da depo yangını
    3. Putin’in Basın Sözcüsü Peskov:..
    4. Diyarbakır Bismil yerel seçi sonuçları..
    5. 'Oy kullanırken dikkatli olun!'
    6. Voleybol: Efeler Ligi play-off
    7. Afganistan'da bir okula roket mermisi..
    8. Ergani yerel seçi sonuçları 2019 |..
    9. Kayserispor’da Asamoah sakatlandı
    10. Almanya’da Türk kökenli siyasetçi SPD..
    11. Yenişehir yerel seçim 2019 sonuçları |..
    12. Patenle kayan gencin ayağı otobüsün..
    13. İspanyol aşırı sağına karşı..
    14. Kayapınar yerel seçi sonuçları 2019 |..
    15. Tuzla’da feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
    16. Balıkesirli gençler plajları yaza..
    17. Çorum’da 397 bin 233 seçmen oy..
    18. Ali Koç: "Önce ben elimi taşın altına..
    19. KKTC'de korkunç kaza! 2 ölü 4 yaralı
    20. Bağlar yerel seçi sonuçları 2019..
    21. KONUTDER, Elmas’la yola devam edecek
    22. AK Parti'nin Bağcılar mitingi
    23. Idai Kasırgası'nda ağır bilanço: 746..
    24. Basketbolda maçın ardından
    25. Hakkari'de 25 kilo eroin ele geçirildi
    26. Nakliye komisyoncusu, tartıştığı..
    27. Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan..
    28. YTB destekli "Köprü Akademi" Projesi
    29. Kayıp market işletmecisi ormanda ölü..
    30. Yüksekova’da mezra yoluna çığ düştü
    İmamoğlu darbe başarısız olunca kahrolmuş
    İmamoğlu darbe başarısız olunca kahrolmuş
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!

    Günün Karikatürü

    30 Mart 2018
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'