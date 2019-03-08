Bakan Hulusi Akar duyurdu: Bugün başlıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı'nın Editör Masası'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Akar'ın açıklamalarından satırbaşları;

İdlib bizim şu anda çalıştığımız önemli sahalardan birisi. Hem Rusya hem de İran'la gerekli koordinasyonu sağlıyoruz. Bu 17 Eylül mutabakatı önemli bir rol oynadı. Burada silahtan arındırılmış bir bölge var. 14 Şubat'ta yaptığımız görüşmeler çerçevesinde bugün İdlib'in dışındaki sınır bölgesinde Rusya'nın, silahtan arındırılmış bölgede de TSK'nın devriyesi başlayacak. Bölgedeki ateşkesin devamı bakımından bunu önemli bir adım olarak görüyoruz.

Radikal unsurların ayrıştırılması için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bunlara karşı mücadelemiz devam ediyor. Önümüzdeki günlerde buradaki şartların daha iyi olması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. TSK milli, manevi, mesleki değerlere bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmekte.

Suriye'de rejimle temasımız söz konusu değil, Rusya ile görüşüyoruz.

''Münbiç'te bizim talebimiz çok basit''

4 Eylül'de bu planın tamamlanması gerekiyordu. Biz tüm sorumluluklarımızı yerine getirdik, ilave görevler yapmakta hazır olduğumuzu da söylüyoruz. Burada PKK'dan hiçbir farkı olmayan YPG'liler var. Bu gerçek çerçevesinde bunlara silahlar verildi. Bu silahları alın, bunları Fırat'ın doğusuna geçirin, yüzde 90'ı Arap olan Münbiçlilere yönetimin devrini sağlayalım. Bizim talebimiz çok basit. Bu noktaya kadar 68 devriye yapıldı. Müşterek eğitimler yapıldı. 13 de müşterek devriye yapıldı. Bizim bir an önce bu planın uygulanması için muhataplarımızı yönlendiriyoruz. Taleplerimizi iletiyoruz. Münbiç'e rejim girerse, YPG kalmaya devam ederse, buraya Suriyeli kardeşlerimizin dönmeyeceğini söylüyoruz. TSK ve ÖSO'nun burada olmasıyla barış ve istikrarın olabileceğini söyledik.

Evine dönen Suriyeli sayısı

314 bin 590 kişi evine dönmüş durumda. Bunun devam etmesini istiyoruz. Burada YPG'nin insanlara zulüm ettiğini BM raporlarında da kendini göstermektedir. Münbiç'te bize tehdit oluşturan YPG'nin sürekli kalmasına izin vermeyeceğimizi söyledik. Bazı planlar varsa bunların geçerli olmadığını, sınırlarımıza bu kadar yakın bir bölgede YPG'nin yaşamasını tehdit ve tehlike olarak görüyoruz. Buna müsaade edemeyiz.

ABD'nin Suriye'den çekilmesi

Bunu askeri, sivil herkese dile getirdiğimiz bir husus. Bu konu önemli bir konu. Bilerek veya bilmeyerek yanlış bir tercüme var. Burada bir farklılaştırma var. Biz YPG, FETÖ, DEAŞ, PKK'ya karşıyız. Biz hiçbir grupla problemimiz söz konusu değil. Bizim tek hedefimiz teröristler. Bizim hedefimiz TSK olarak terörle mücadele. Bizim Arapları, Kürtleri hedef almamız söz konusu değil.

Güvenli bölge

Orada TSK bulunacak. Orada güvenli bölge olacak. Taktik, teknik bakımından orası 440 km uzunluğunda derinlik de 30-40 km. Buradda 13 bin km alan çıkıyor. Buranın 300-500 kişi ile kontrolü mümkün değil. Orada az sayıdaki koalisyonun mücadele etmesi söz konusu değil. Bizim de kendimizi güvende hissetmemiz mümkün değil. Biz herkesin toprak bütünlüğüne saygılıyız. Biz güvenliğimiz için çalışıyoruz. Güvenli bölge konusunda, teröristler yeni bir takım şeyler peşinde. Drone'larla saldırıda bulunuyorlar. Bunların bir şekilde 30-40 km uzaklaştırılması lazım. Teröristlerden bölgeyi temizleyince, orada Türkiye'de misafir ettiğimiz kardeşlerimiz yerleşecek.

Fırat'ın doğusu

Reyhanlı'yı, Hatay'ı hatırlayın. Biz vatandaşlarımızın güvenliği için her türlü operasyonu yapacağız. Ülkemizin güvenliği, bekası konusunda teröristlere yardım ve yataklık yapanlar daha geniş alanda yer tutmakta ve bunlarla da mücadele edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Hazırız, yapacağız. Bunu gösterdik.

Yeni askerlik sistemi

Sistemde en önemli husus şunlar; Bir, yükümlü kaynağımız var. Bu yükümlü kaynağı geldiğinde her sene takriben 700 bin gencimiz askerlik yaşına geliyor.

Dağılım ışöyle olacak, bir bedelli askerlik, iki yükümlü erbaş ve erler, üç yedek astsubay, daha sonra da yedek subaylık. Ve beşinci parça da dövizli askerlik. Bunlar sürekli olacak.

Bunların kurallarını, ilkelerini belirledik ve belirleyeceğiz. Bütün zamanlarda bu düzenleme devam edecek.

Bir gencimiz diyelim ki lise mezunu…. Bir ay temel askerlik yapacak, bedelliye ayrılanlarla beraber. Kurayla da ihtiyaçtan fazla bedelli yapmak isteyen olursa mecburen kura çekilecek.

Belirlenen erbaş ve erler, hem bedelliler bir ay eğitim yapacaklar. Bir ay temel eğitime müteakip diğer lise mezunu ve altı olan gençlerimiz 5 ay daha kıtalarda görev yapacak; toplam 6 ay. Bu 6 ay bittikten sonra erlere soracağız, kalmak ister misiniz? Bir bir ay ve 5 ayda sadece harçlık alacaklar. 6 ay bittikten sonra istekli oldukları takdirde sınav veya yeteneklere sahip oldukları takdirde 6 aylık sözleşme yapılacak. Maaşlı süre 6 ay bittikten sonra yine komutanları orada değerlendirmelerde, bu genç başarılı olduğu takdirde sözleşmeli er / uzman erbaş olabilecek.

MYO mezunlarımız yedek astsubay olacak. Madem liseden sonra iki sene tahsili var bu arkadaşımızın; ve o meslekte de kalmayıp yedek subay hakkı almak için, 2 yıl daha okuyarak kendine yeni bir iş buluyordu. Ama hem asıl işinden kopuyordu, hem de zaman kaybediyordu. Şimdi diyoruz ki sen mesleğinden kopma; elektrik, torna, kimya devam edin diyoruz. Yedek astsubay olarak kendini istihdam ediyoruz.

Bu gencimiz geldiğinde 2 ay eğitim alacak. Bu sınıf eğitimi süresince harçlık alacak. Ama daha sonra gittiğinde 10 ay süre maaş alacak. 12 ayı tamamladıktan sonra isterse terhis olabilecek. Hakkındaki değerlendirme uygunsa, astsubaylığa geçebilecek.

FETÖ ile mücadele: Şu ana kadar 15 bin 621 kişi ihraç edildi

Şu ana kadar 15 bin 621 kişi TSK'dan ihraç edildi. Bunların 358'i çeşitli aşamalardan sonra silahlı kuvvetlere döndü. FETÖ'den temizlendikçe güçleniyoruz. Kalanlar büyük samimiyetle kendilerine verilen görevleri büyük bir heyecan, aşk ve şevkle yapıyor.

Ankesörlü telefon soruşturması

3 bin 703 kişi ihraç oldu, 6 bin 486 Türk Silahlı Kuvvetleri mensubunun adli ve idari işlemleri devam ediyor.

Ankesörlü telefonlar, büfeden aramalar, bunlarla ilgili kurulan bu ardışık telefon konuşmaları... Bunların hepsi istihbarat kuruluşlarımız tarafından çalışılıyor, tasnif ediliyor, bu tasniflere göre yargı kararını veriyor, yargı kararlarını da eksiksiz uyguluyoruz.

1984'ten beri 66 bin 586 terörist etkisiz hale getirildi

1984'ten beri şu ana kadar 66 bin 568 terörist etkisiz hale getirildi.

Türkiye, Irak ile Suriye'nin kuzeyinde toplam 17 bin terörist var. 750'si yurt içinde, 3 bini Irak'ın kuzeyinde, 13 bini Suriye'nin kuzeyinde...

İdlib'te yaşananlar

Bugün İdlib'in dışındaki sınır bölgesinde Rusya'nın, silahtan arındırılmış bölgede de TSK'nın devriyesi başlayacak.

Dikkatli olmamız gereken bir husus var. Çok ciddi provokasyonlar var. Rejim saldırgan bir şekilde sivil insanlara acımasız şekilde bombardıman faaliyetini sürdürmektedir.

Saldırılar devam eder, göç başlarsa 3,5 milyon nüfusun göçünün sadece Türkiye'ye, Avrupa'ya değil Amerika'ya ulaşabileceğini değerlendiriyoruz.

Bazı tahditler vardı İdlib ve Afrin hava sahalarının kullanılmasıyla ilgili, bugün itibarıyla bu da kalkmış bulunuyor.

Yeri zamanı geldiğinde TSK gerekeni yapacak

Yeri ve zamanı geldiğinde Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içinde ülkesinin, milletinin güvenliği için yapılması gerekeni yapacak.

Başta Suriye ve Irak olmak üzere tüm komşularımızın politik bütünlüğüne, siyasi bütünlüğüne, toprak bütünlüğüne son derece saygılıyız. Bizim derdimiz kendi ülkemizin, milletimizin, halkımızın güvenliği...