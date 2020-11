Bakan Hulusi Akar: Bunu herkesin bilmesi lazım

"Anafartalar- Şehir Hastanesi-YHT Garı Tramvay Hattı Temel Atma Töreni"nde konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin her zaman diyalogdan yana olduğunu belirterek "Her zaman her yerde ister Yunanistan'da ister Türkiye'de ister başka bir yerde diyaloğa, görüşmeye hazır olduğumuzu da herkesin bilmesi lazım. Bunun yanı sıra Kıbrıs'ta, Doğu Akdeniz'de, Ege'de hak ve hukukumuzu da korumakta kararlı olduğumuzu da herkesin bilmesi lazım." ifadelerini kullandı.