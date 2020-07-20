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Bakan Hulusi Akar açıkladı! ‘Tüm dünya için önemli bir model olacak'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya’daki duruma ilişkin açıklamalarda bulunarak, ‘Akdeniz'de barış ve istikrara sağlayacağımız katkı ve çabalar sadece bölgemiz için değil tüm dünya için önemli bir model olacak' dedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-20 15:21:00 -
Bakan Hulusi Akar açıkladı! ‘Tüm dünya için önemli bir model olacak'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Libya'da barışa, huzura, toprak bütünlüğünün sağlanmasına engel olan darbeci Hafter'e yapılan yardım ve desteğin bir an önce kesilmesi elzemdir. Akdeniz'de barış ve istikrara sağlayacağımız katkı ve çabalar sadece bölgemiz için değil tüm dünya için önemli bir model olacak.' dedi.

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