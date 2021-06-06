Bakan Hulusi Akar açıkladı!

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Hulusi Akar'ın açıklamasına yer verildi. Bakan Akar, 24 Temmuz 2015'ten bu yana 18 bin 140 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 23 Nisan'dan bugüne dek ise 352 teröristin öldürüldüğü paylaşıldı.

Bakan Akar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 24 Temmuz 2015'ten itibaren teröristlerin 'girilemez' dediği her yere girildi. Buraların hepsi temizlendi. Söz konusu tarihten bugüne kadar 18 bin 140 terörist etkisiz hale getirildi.

23 Nisan'da başlayan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım harekatları planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Mehmetçik, teröristlerin inlerini başlarına yıktı, yıkmaya devam ediyor."

"23 Nisan’dan bugüne kadar Suriye ve Irak’ın kuzeyinde toplam 352 terörist etkisiz hale getirildi."

Bakanlığın paylaşımı: