  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sedat Peker'in hedef aldığı Veyis Ateş'ten flaş karar
Ümit Özdağ yeni parti için tarih verdi
ABD'de koronavirüs bilançosu açıklandı
Pandemi döneminde talep patlaması yaşadı!
Gündem Bakan Hulusi Akar açıkladı!
Gündem

Bakan Hulusi Akar açıkladı!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 18 bin 140 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-06 11:05:00 -
Bakan Hulusi Akar açıkladı!

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Hulusi Akar'ın açıklamasına yer verildi. Bakan Akar, 24 Temmuz 2015'ten bu yana 18 bin 140 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 23 Nisan'dan bugüne dek ise 352 teröristin öldürüldüğü paylaşıldı.

Bakan Akar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 24 Temmuz 2015'ten itibaren teröristlerin 'girilemez' dediği her yere girildi. Buraların hepsi temizlendi. Söz konusu tarihten bugüne kadar 18 bin 140 terörist etkisiz hale getirildi.

23 Nisan'da başlayan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım harekatları planlandığı gibi başarıyla devam ediyor.  Mehmetçik, teröristlerin inlerini başlarına yıktı, yıkmaya devam ediyor."

"23 Nisan’dan bugüne kadar Suriye ve Irak’ın kuzeyinde toplam 352 terörist etkisiz hale getirildi."

Bakanlığın paylaşımı:

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hasan

Öldürenlerin eline, bileğine sağlık.
  • Yanıtla

sizofren savar

CHP YASTA..
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay