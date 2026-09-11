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Gündem Bakan Gürlek'ten kahraman şehit Ziyar Koparan için taziye mesajı
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Bakan Gürlek'ten kahraman şehit Ziyar Koparan için taziye mesajı

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Bakan Gürlek'ten kahraman şehit Ziyar Koparan için taziye mesajı

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten şehit Sözleşmeli Er Ziyar Koparan için taziye mesajı paylaştı. Bakan Gürlek Koparan'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, silah arkadaşlarına ve Türk milletine başsağlığı ve sabır diledi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Iğdır'da meydana gelen askeri araç kazası sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Ziyar Koparan için taziye mesajı yayımladı.

 

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, elim kazada şehit olan Koparan'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, silah arkadaşlarına ve Türk milletine başsağlığı ve sabır diledi.

Gürlek, kazada yaralanan personel için de acil şifa temennisinde bulundu.

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