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Gündem Bakan Gürlek’ten AP’ye tarihi rest: Türk yargısını hedef almak beyhude bir çabadır
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Bakan Gürlek’ten AP’ye tarihi rest: Türk yargısını hedef almak beyhude bir çabadır

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Bakan Gürlek’ten AP’ye tarihi rest: Türk yargısını hedef almak beyhude bir çabadır

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye'deki davalar üzerinden algı operasyonu yürütmeye çalışan Avrupa Parlamentosu (AP) üyelerine çok sert tepki gösterdi. Türk yargısını hedef alan açıklamaları "beyhude bir çaba" olarak nitelendiren Bakan Gürlek, AP üyesinin geçmişindeki şeffaflık ve etik krizlerini hatırlatarak adeta kapıyı yüzlerine kapattı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Türkiye’de devam eden yargı süreçlerini çarpıtarak, henüz kovuşturması devam eden dosyalar üzerinden siyasi kampanya yürütmek; Türk yargısına ve şahsıma yönelik mesnetsiz ithamlarda bulunmak, ancak ideolojik ön yargılarla izah edilebilir bir tutumdur. Belediyecilik döneminden seçim kampanya süreçlerine kadar farklı başlıklarda tartışma konusu olmuş bir Avrupa Parlementosu üyesinin, kendi siyasi kariyerine ilişkin kamuoyuna yansıyan şeffaflık, etik ve hesap verebilirlik tartışmalarına bakması da yerinde olacaktır. Türkiye; terörle, organize suç örgütleriyle, yolsuzlukla ve her türlü hukuksuzlukla mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. Bu mücadele ne içeriden ne de dışarıdan yürütülen siyasi baskı kampanyalarıyla sekteye uğratılamaz." açıklamasında bulundu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Türkiye Cumhuriyeti, demokratik hukuk devleti ilkesine bağlı, köklü devlet geleneğine sahip, bağımsız ve egemen bir ülkedir. Türk yargısı, kararlarını anayasa, kanunlar ve milletimiz adına sahip olduğu yargı yetkisi çerçevesinde verir." dedi.

Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Türkiye'de devam eden yargı süreçlerini çarpıtarak, henüz kovuşturması devam eden dosyalar üzerinden siyasi kampanya yürütmek; Türk yargısına ve şahsıma yönelik mesnetsiz ithamlarda bulunmak, ancak ideolojik ön yargılarla izah edilebilir bir tutumdur.

Avrupa Parlamentosu'nun bazı çevrelerince körüklenen bu siyasi içerikli yaklaşım, bu kişilerin temsil ettiği kurumların güvenilirliğini zedelemektedir. Bizim için asıl olan, Aziz Milletimizin vicdanı ve bağımsız Türk mahkemelerinin kararlarıdır.

Avrupa Parlamentosu raporları ise tavsiye niteliğinde siyasi metinlerdir. Bu metinler üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin yargı kurumlarını hedef almak, milli iradeye ve devletimizin egemenlik haklarına yönelmiş beyhude bir çabadır.

Belediyecilik döneminden seçim kampanya süreçlerine kadar farklı başlıklarda tartışma konusu olmuş bir Avrupa Parlementosu üyesinin, kendi siyasi kariyerine ilişkin kamuoyuna yansıyan şeffaflık, etik ve hesap verebilirlik tartışmalarına bakması da yerinde olacaktır.

Türkiye; terörle, organize suç örgütleriyle, yolsuzlukla ve her türlü hukuksuzlukla mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. Bu mücadele ne içeriden ne de dışarıdan yürütülen siyasi baskı kampanyalarıyla sekteye uğratılamaz.

Hiç kimse, Türkiye Cumhuriyeti yargısını baskı veya vesayet altına alabileceği zehabına kapılmasın. Milletimizin huzuru, devletimizin bekası ve hukuk düzenimizin korunması için görevimizi yapmaya devam edeceğiz.

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Yorumlar

Malatyalı

İşte Türkiye'yi en iyi temsil eden bakanimizi Allah esirgesin hak edene hakkını veriyor avrupaymis o Avrupalıların verdiği kararlar belli müslümana hayat hakkı yok sorun Avrupa yargısına şimdiye kadar binlerce göçmeni çocuk kadın denizde boğdular denizde botlarını batirdilar kac kişi ceza aldı Avrupa işine baksın

ata

resti çekerse reis çeker... netekim çeki de... davos hala kendine gelemedi...
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