Bakan Gürlek’ten 81 ile kritik talimat: Gereken adli işlemi derhal başlatın

Adalet Bakanlığı, çocukların, gençlerin ve toplumun genel ahlaka aykırı içerik ve oluşumlardan korunmasına yönelik yeni bir adım attı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek imzasıyla 81 ilde bulunan 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığına “Ailenin, Gençlerin ve Toplumun Genel Ahlaka Aykırı ve Olumsuz Etkileyen İçerik ve Oluşumlardan Korunması” konulu genelge gönderildi.

İhbarlar gecikmeksizin değerlendirilecek

Genelgede özellikle çocukları ve gençleri hedef alan müstehcen ve suç içerikli faaliyetlere dikkat çekildi.

Savcılıklardan bu kapsamdaki ihbarları gecikmeksizin değerlendirmeleri ve soruşturmalarda önem taşıyan dijital delilleri derhal toplamaları istendi.

Gerekli görülen durumlarda söz konusu içeriklere yönelik erişimin engellenmesi tedbirlerinin uygulanması da genelgede yer aldı.

Faaliyetlerin arkasındaki amaç araştırılacak

Genelgede dikkat çeken başlıklardan biri de çocukları ve gençleri cinsiyetsizleştirmeye teşvik ettiği değerlendirilen faaliyetler oldu.

Bu tür faaliyetlerin arkasındaki amaçların ve kullanılan yöntemlerin araştırılması istendi. Yapılacak incelemelerde herhangi bir suçla bağlantı kurulması halinde ise ilgili kişi ve oluşumlar hakkında derhal adli işlem başlatılması talimatı verildi.

Böylece savcılıkların, özellikle çocuk ve gençlerin hedef alındığı suç içerikli dijital faaliyetlere ilişkin ihbar ve deliller karşısında hızlı şekilde harekete geçmesi istendi.