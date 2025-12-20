  • İSTANBUL
Gündem Bakan Güler yeni çalışmayı duyurdu: 3 çocuğu olan aileler 1'inin askerlik yerini seçebilecek
Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Aile Yılı kapsamında yapılan çalışmalara dair örnek veren Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, “3 çocuğu olan bir ailenin 1 çocuğunun, 4 çocuğu olan bir ailenin 2 çocuğunun istediği yerde askerliğini yapabilmesi gibi düşüncelerimiz var” dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bakanlık binasında düzenlenen “Yıllık Değerlendirme Toplantısı”nda medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle buluştu.

Toplantıda gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Bakan Güler, 2025’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Aile Yılı” ilan edildiğini hatırlattı.

Aile Yılı kapsamında neler yapabileceklerine dair çalışmalarını sürdürdüklerini bildiren Güler, “Bu konuda hazırladığımız birtakım görüş ve önerileri önümüzdeki dönemde paylaşacağız.” bilgisini verdi.

Aile kurumunun güçlenmesi için yapılacak çalışmalara bir örnek veren Güler, “Örneğin, 3 çocuğu olan bir ailenin 1 çocuğunun, 4 çocuğu olan bir ailenin 2 çocuğunun istediği yerde askerliğini yapabilmesi gibi düşüncelerimiz var.” ifadelerini kullandı.

Bakan Güler şöyle konuştu: “Biz aile konusuna büyük önem veriyoruz, hatta en son İstanbul'da düzenlenen IDEF Fuarı'nda da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte stant açtık.

