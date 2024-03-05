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Gündem Bakan Güler, İtalyan mevkidaşı ile görüştü
Gündem

Bakan Güler, İtalyan mevkidaşı ile görüştü

Yeniakit Publisher
2024-03-05 12:13:00 -
Bakan Güler, İtalyan mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto'yu Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen resmi törenle karşıladı.

İki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından Crosetto, onur kıtasını Türkçe selamladı.

Resmi törenin ardından Güler ve Crosetto, Milli Savunma Bakanlığı önünde basın mensuplarına görüntü verdi.

İki bakanın görüşmesi basına kapalı olarak devam etti.

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