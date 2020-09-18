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Aktüel Bakan Gül'den Yunan gazetesinin manşetine tepki:
Aktüel

Bakan Gül'den Yunan gazetesinin manşetine tepki:

"Yunan makamları bu terbiyesizliğe ve suça ortak olmamalı, hukukun gereğini acilen yapmalıdır"

Yeniakit Publisher
2020-09-18 22:23:07 -
Bakan Gül'den Yunan gazetesinin manşetine tepki:

ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yunan gazetesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren manşetine ilişkin, "Yunan makamları bu terbiyesizliğe ve suça ortak olmamalı, hukukun gereğini acilen yapmalıdır." ifadesini kullandı.

Gül, Twitter hesabında yaptığı paylaşımla Yunanistan'da yayımlanan Demokratia gazetesinin bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik manşetine tepki gösterdi.

Bakan Gül, "Bir Yunan paçavrasının, Sayın Cumhurbaşkanımızı alçakça hedef alan çirkin manşeti kabul edilemez. Bir hukuk devletinde bu apaçık suçtur. Yunan makamları bu terbiyesizliğe ve suça ortak olmamalı, hukukun gereğini acilen yapmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

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