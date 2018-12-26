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Bakan Gül'den terör devleti İsrail'e yanıt!

Adalet Bakanı Gül'den İsrail'e yanıt: Terör adına ağıt yakmasını şaşırmıyoruz

26 Aralık 2018 Çarşamba 15:57
Bakan Gül'den terör devleti İsrail'e yanıt!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, terör devleti İsrail'e sert yanıt verdi. Bakan Gül, "Terör adına ağıt yakmasını şaşırmıyoruz" dedi.

Resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Gül, "Türkiye’nin terörle mücadeledeki azim ve kararlılığı, hem sahada hem masa başında aldığı sonuçlar ve Cumhurbaşkanımızın haykırdığı hakikatler yalnızca İsrail Başbakanı Netanyahu’yu değil, İsrail Adalet Bakanı’nı da fazlasıyla rahatsız etmiş." dedi.

"Ne terör devleti İsrail’in YPG, PKK gibi terör örgütlerine destek fırsatını ganimet bilerek saldırmasına ne de İsrail Adalet Bakanı’nın terör adına ağıt yakmasına şaşırmıyoruz." diyen Adalet Bakanı Gül, "Bizler bu coğrafyada zulüm, işgal ve terörün sonu gelene dek rahatsızlık vermeye devam edeceğiz!" ifadelerine yer verdi.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 15:57
  1. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
  2. İsrail'e sert cevap

YORUM YAZ

  • RemziRemzi45 dk önce
    Körler sağırlar birbirini ağırlar. bu sert yanıtları şeytan devlet İsrail ile yapılan ticari anlaşmaların feshinde de görsek keşke. ..

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