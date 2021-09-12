Bakan Gül'den önemli açıklamalar! 'İki hafta içinde duyuracağız'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Yayıncılar Derneği öncülüğünde düzenlenip, çok sayıda Anadolu kanalı tarafından canlı yayınlanan programda konuştu. Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, Çay TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Yavuz Bakır, KON TV Genel Yayın Yönetmeni Yaşar Toy ve Kanal Fırat Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Zeki Akbıyık’ın sorularını cevaplayan Bakan Gül, "12 Eylül darbecilerini yargılayan bir anayasa düzenleme yaptık." dedi.

'Vesayetçiler hiçbir zaman kazanmayacak'

Darbecilere gerekli cevabın verildiğini ifade eden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "AK Parti’nin siyaseti artık Türkiye’de eskisi gibi olmayacak. Özgürlüklere, milletimizin ekonomisine hiçbir vesayetçi müdahale edemeyecek anlayışıyla, Anayasa değişikliği yaparak 12 Eylül darbecilerini yargılayan bir düzenlemeye gittik. Kenan Evren ve dönemin yetkilileri de yargı önüne çıkartıldı. Bu anlamda Ulucan’larda canlarımız gitti ama biz onların hakkını nasıl savunuruz diye bir çaba ortaya koyduk. Vesayetçiler hiçbir zaman kazanmayacak. Demokrasimizin önüne hiçbir zaman geçemeyecekler." dedi.

'Sivil Anayasa' ihtiyacı

"İnsanımızın özgürlüğünü arttıracak bir sivil anayasaya ihtiyaç vardır." diyen Bakan Gül, "Milletimize olan borcumuzu gerçekleştireceğimize inanıyorum. Anayasalar bir toplumsal sözleşmedir. Toplumsal sözleşmede toplumun her kesimi geleceğini orada görmelidir. Anayasalar, insanların ben şöyle düşünüyorum, ben şu şekilde inanıyorum, farklı giyiniyorum, farklı bir meşrebe sahibim denildiğinde 'bu senin toplumsal sözleşmen olarak güvencendir' diyen metinlerdir. Sadece toplumun bir kesiminin değil toplumun her kesiminin bu duyguya sahip olması temel amacımızdır." ifadelerini kullandı.

Yargı paketleri!

Yargı paketleri ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Abdulhamit Gül, "Meclis açıldıktan sonra da çok önemli adımların atılmasını bekliyoruz. Şu ana kadar da çok önemli adımlar atıldı. Bunlar yapıldıkça unutuluyor. Şimdi tutuklulukta azami süre getirildi. Mahkeme vatandaşlarımızın ifadesini almak üzere yakalama çıkarıyor, ifadesini alıp geri bırakıyor. Eskiden ailesinin yanından alıp götürüyorlardı vatandaşları. Şimdi ne getirdik? '2 gün sonra geleceğim. Taahhüt ediyorum. Dönünce ifade vereyim' deme imkanını.. Bu da dördüncü yargı paketinde çıktı. Çok önemli adımlar attık. İnanıyoruz ki yargı mensuplarımız milletimizin isteğini yerine getireceklerdir ve getiriyorlar da." şeklnde konuştu.

Sosyal medya düzenlemesi

Sosyal medya ile ilgili çalışmalar yapıldığını da ifade eden Bakan Abdulhamit Gül, "Biz yasakçı bir anlayış içerisinde olamayız. Amacımız, sosyal mecralar üzerinden kişilerin dezenformasyona uğramamasıdır. Yani sosyal medya mecrası ve tüm alanlarda özgürlük, bir başkasının özgürlüğüne, bir başkasının onuruna saldırıda bulunuyorsa sınırlandırılmalıdır. Ben çamur atayım o temizlemeyle uğraşsın. Sahte hesap aç yap. Bunun partisi de yok, cinsiyeti de yok. Devlet insanın onurunu yaşatmak için vardır. Dolayısıyla bu alanda nelere ihtiyaç var? Bunlar üzerine kafa yoruluyor. İlgili kurumlarla değerlendirilmesi yapılıyor." dedi.

Hakim ve savcı mülakatları sonuçları

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, şu gelişmeleri aktararak devam etti:

"Hakim ve savcı mülakatları ile ilgili komisyonumuz çalışmalarını tamamlamak üzere. Bir iki hafta içerisinde hem hakim savcı hem icra mülakat sonuçlarını açıklayacağız. Aldığım bilgi o yönde. Hakim yardımcılığı gibi bir süreçte tüm kurumlarda da öneriler alındı. Tüm mesleklere girişte olacak."

UYAP uygulaması

"Her alanda kolaylaştırıcı hizmetler sunmaya çalışıyoruz. Covid sürecinde de adliye kapalıyken vatandaşlarımız adalete uğraşabildi. UYAP 2023 diye yeni bir sürüm üzerinde çalışıyoruz. 'Vatandaşımız daha etkin nasıl kullanır?' sorusu üzerinde çabalıyoruz. Bunu yakında paylaşacağız."

Seçim barajı

"Barajın indirilmesi ile ilgili bir düzenleme söz konusu. Bunun için meclisimizin açılmasını bekleyeceğiz. Orada konuşacağız. AK Parti demokrasi adımında çok önemli adımlar atmaya devam edecektir."