0553 313 94 23

Bakan Gül'den önemli açıklamalar

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin "Kararsız vatandaşlarımız artık 'Maceraya girecek halimiz yok, tecrübe ve istikrarın yanındayız' diye güçlü desteğini ifade ediyor." dedi.

25 Mart 2019 Pazartesi 11:16
Bakan Gül'den önemli açıklamalar

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin "Kararsız vatandaşlarımız artık 'Maceraya girecek halimiz yok, tecrübe ve istikrarın yanındayız' diye güçlü desteğini ifade ediyor." dedi.

Gül, konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

31 Mart yerel seçimlerine ilişkin değerlendirmesi sorulan Adalet Bakanı Gül, "Hava çok güzel. Seçim meydanlarında, vatandaşımızda, esnafımızda, sokakta, çarşıda, pazarda Cumhur İttifakı'nın, AK Parti'nin 31 Mart'ta yeni bir zaferiyle karşılaşacağımızı görüyoruz. Kararsız vatandaşlarımız artık 'Maceraya girecek halimiz yok, tecrübe ve istikrarın yanındayız' diye güçlü desteğini ifade ediyor. Her geçen gün kararsızların AK Parti ve Cumhur İttifakı lehine karar verdiğini, milletimizin gönül belediyeciliğinde karar kıldığını görüyoruz." şeklinde konuştu.

Milletin 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçerek "5 yıllık bir istikrar"da karar kıldığını dile getiren Gül, milletin, 31 Mart'ta da yerel yönetimlerde istikrarı, daha fazla hizmeti seçeceğini söyledi.

"4,5 yıl seçim yok. Ne var? Geçim. Vatandaşımızın ekmeğini büyütmek, özgürlüklerini artırmak, huzuru korumak için önümüzde 4,5 yıl gibi bir dönem var. Bu anlamda seçimin büyük bir mahiyeti var." diyen Bakan Gül, milletin, merkezi hükümette olduğu gibi yerel yönetimde de istikrar, uyum ve tecrübeden yana karar vereceğini kaydetti.

"HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin Millet İttifakı adaylarıyla ilgili 'Bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir' sözünün gizli bir ittifakın açığa çıkması şeklinde yorumlanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Gül, milletten yüz bulamayacağını görenlerin yaptığı örtülü ittifakın açık olduğunu söyledi.

- "Şimdiden diyet almaya başladılar"

Sokakta, çarşıda, pazarda ilçeleri bilen vatandaşların HDP'li belediye meclis adaylarını gördüğünü belirten Gül, şöyle devam etti:

"Şimdiden diyet almaya başladılar. 'HDP olarak bizim oylarımızla seçileceksiniz ve biz yöneteceğiz şimdiden söylüyoruz' diye pazarlığa oturuyor. Ankaralı vatandaşlarımız şunu gördü, 1 Nisan'dan sonra Sayın Yavaş seçilirse Ankara'da belediyeyi HDP yönetecektir. Çünkü mecliste HDP şu ana kadar yer alamadı. İstanbul'da, Ankara'da güçlü bir şekilde belediye meclis üyesi olarak girecekler. Bu anlamda örtük bir ittifakın olduğu görülüyor. Siz, bunu saklıyorsanız demek ki milletten kaçırdığınız, gizlediğiniz bir şey var. Demek ki milletin rahatsız olduğu bir iş yapıyorsunuz. Bu açık olmuştur. Sayın Yavaş'a soruyorlar, 'HDP'yi ziyaret edecek misiniz?' 'Onu ajansa soracağız' diyor. 1 Nisan'a kadar ajansa sordun, 1 Nisan'dan sonra HDP'ye mi soracaksınız? Evet, HDP yönetecek. Milletimiz bu anlamdaki kirli, örtülü ittifaka asla prim vermeyecektir."

Her partinin, istediği partiyle bir araya gelebileceğine işaret eden Gül, ittifak yapanların çıkıp "Ben böyle bir ittifak yaptım." demesi gerektiğini vurguladı.

- "Kürtlerin oyu kimsenin cebinde değil"

Açık bir şekilde ittifak yapmayanları "şahin görünümlü kartal"a benzeten Bakan Gül, milletten bir şey kaçırılmaması gerektiğinin altını çizdi.

Gül, gizli pazarlık ve ittifakın ortaya çıktığını ifade ederek, "Milletimiz, tüm bu gizli, örtülü yapılan ittifakı gözleriyle görmektedir ve sandıkta da bu ittifaka değil, Cumhur İttifakı'na destek verecektir." diye konuştu.

"Kürtlerin oylarıyla seçildin." gibi ırk temelli bir yaklaşımın doğru olmadığını vurgulayan Gül, şunları kaydetti:

"Kürtlerin oyu kimsenin cebinde değildir. En fazla Kürt oyunu alan parti AK Parti'dir, bu seçimde de öyle olacaktır. Çünkü AK Parti yasakları ortadan kaldıran bir partidir. Kürtçe şarkı dinlemenin, kasetlerin yasak olduğu, faili meçhuller Türkiyesinden bugün devletin Kürtçe yayın yaptığı televizyon var. 'Mem u Zin'i devlet yayın organlarına, bakanlık yayınlarına çıkan bir Türkiye'ye geldik. Bunlar Cumhurbaşkanımız öncülüğünde yapıldı. Dolayısıyla biz ayrımcı, bölücü bu tür dili şiddetle kınıyoruz. Türkiye'de 82 milyon eşit vatandaştır. Vatandaşları ötelemek, ayrımcılığa tabi tutmak asla kabul edilemez. Bu siyaset dilini de 31 Mart'ta vatandaşlarımız asla tasvip etmeyecek."

(Sürecek)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 11:16
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
  4. Anadolu Ajansı
  5. Editör Masası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çavuşoğlu’ndan Rusya ile ilgili vize açıklaması
    1. Çavuşoğlu’ndan Rusya ile ilgili vize..
    2. MHP’li Başkan adayı mahallesinde..
    3. Mardin’e 2 milyon liralık turizm..
    4. Genç MÜSİAD Başkanlığı'na Furkan Akbal..
    5. Fatma Çalkaya, hasta çocuklar için..
    6. CHP’li Bülent Bektaşoğlu: “Mücadelemiz..
    7. ABD'de gerçekleştirilen cami..
    8. Yalova’da 107 Afgan mülteci yakalandı
    9. Hakkari'de minibüsle kamyonet..
    10. Kars’ta 17 köy yolu ulaşıma kapalı..
    11. KTB Başkanı Çevik: “Lisanslı depo ile..
    12. Kocaoğlu, ilk kez Millet İttifakı ile..
    13. Dinozorlara hem miniklerden hem..
    14. Siirt’te öğretmen ve velilere..
    15. Fenerbahçe'den ses getirecek golcü..
    16. Almanya'da iş dünyası güveni martta..
    17. İstinaf, FETÖ'nün İstanbul'daki "ana..
    18. Türkiye İş Bankası Müzesi'nden..
    19. Göçmenler yakayı Yalova’da ele verdi
    20. CHP’li Kumbul’dan, Öcalan’a özgürlük..
    21. Soyer’den trafiğe çözüm için projeler
    22. Yan yatan işçi servisi ağaçları yerinden
    23. Sınıra ZPT sevkiyatı
    24. Osmaneli Münür Şahin’e sahip çıktı
    25. Antalya’da eşini öldüren koca..
    26. Millet İttifakı adayı Şıktaşlı’dan..
    27. New York'ta hayat pahalı
    28. Tır devirdi, sürücüsü yaralandı
    29. Çorum’da okul servis araçları..
    30. Altın fiyatları
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'dan Tan'a tepki: Senin haddine mi!
    Erdoğan'dan Tan'a tepki: Senin haddine mi!
    Bosna'da Ermeniler, oteldeki Türk bayrağını indirdi... Türkler otele gidip mesajı verdi!
    Bosna'da Ermeniler, oteldeki Türk bayrağını indirdi... Türkler otele gidip mesajı verdi!

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Kur’an-ı Kerim’i çiğnemişti! O alçak kadın hâlâ aramızda
    Kur’an-ı Kerim’i çiğnemişti! O alçak kadın hâlâ aramızda
    Levent Üzümcü kinini bir kez daha kustu: Sağ görüşten dünya çapından yazar yok
    Levent Üzümcü kinini bir kez daha kustu: Sağ görüşten dünya çapından yazar yok