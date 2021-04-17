  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bakan Gül'den KKTC AYM'sine sert tepki: İnsan hakkına karşı her türlü yargısal aktivizmin sonu hüsrandır
Gündem

Bakan Gül'den KKTC AYM'sine sert tepki: İnsan hakkına karşı her türlü yargısal aktivizmin sonu hüsrandır

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, KKTC Anayasa Mahkemesinin Kur'an kurslarına yönelik skandal kararına sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-17 00:43:00 -
Bakan Gül'den KKTC AYM'sine sert tepki: İnsan hakkına karşı her türlü yargısal aktivizmin sonu hüsrandır

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Anayasa Mahkemesinin Kur'an kurslarına yönelik kararına tepki gösterdi.

Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"KKTC Anayasa Mahkemesinin Kur'an kurslarının kapatılmasına yönelik kararının hukuk ve demokrasi içinde yeri yoktur. Haklar ve özgürlükler insanlığın onuru ve erdemidir. Yakın tarihin gösterdiği gibi insan hakkına karşı her türlü yargısal aktivizmin sonu hüsrandır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden uzaklaştırıldılar
Gündem

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden uzaklaştırıldılar

İçişleri Bakanlığı, Malatya Yeşilyurt Belediyesinde hizmet pasaportu konusunda usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşma k..
Arka Sokaklar dizisi dini değerleri ayaklar altına aldı! RTÜK affetmedi
Medya

Arka Sokaklar dizisi dini değerleri ayaklar altına aldı! RTÜK affetmedi

Kanal D ekranlarında cuma akşamları yayınlanan ve çoğu bölümüyle tepkilerin odağı haline gelen dizi Arka Sokaklar, yeni sezonunda yayınladığ..
Erdoğan'dan flaş Kanal İstanbul açıklaması! Çok net tarih verdi
Siyaset

Erdoğan'dan flaş Kanal İstanbul açıklaması! Çok net tarih verdi

Erdoğan (Kanal İstanbul) Projelendirme için adımlar atıldı. Kanal üzerinden geçilecek ilk köprüden bir tanesinin adımın Haziran’da atacağız...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay