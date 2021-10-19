Bakan Gül'den Kavala çağrısına cevap: Haddinizi bilin

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD dahil olmak üzere 9 ülkenin bugün duruşması yapılan Osman Kavala için ortak çağrısını yayınladı.

4 yıldır tutuklu olan Kavala'nın tahliyesinin yapılması için Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda Büyükelçilikleri Türkiye'ye çağrıda bulundu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, olaya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

''Haddinize değil''

Bakan Gül, sosyal medya paylaşımında şu sözlere yer verdi:

''Diplomatlar, kabul edildikleri devletin hukukuna saygıyla mükelleftir. Anayasamıza göre mahkemelerimize tavsiye ve telkinde bulunmak hiçbir büyükelçinin haddi değildir. Hukukun üstünlüğüne gölge düşüren şey de bu had ve hudut bilmezliktir.''