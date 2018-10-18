Bakan Gül'den 'Kaşıkçı' açıklaması

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması hakkında önemli açıklamalar yapan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Konsolosluk binasında arama için Suudi devletinin kabulü beklendi. Olayın nasıl olduğunu inceleyecek olan adli mercilerdir" ifadelerini kullandı.

Soruşturma gizli şekilde yürütülüyor

Gül, "Soruşturma devam ediyor. Ayrıntılar başsavcılıkta. Elde edilen bilgiler başsavcılık tarafından takdir edilecek. Soruşturma gizli bir şekilde yürütülüyor. Önemli olan olayın aydınlatılması" dedi.

Suudi Arabistan Konsolosluğu'nun aranması hakkında konuşan Gül, "Adli soruşturma hemen başlatıldı. Burası konsolosluk binası. Konsolosluk binasında arama için Suudi devletinin kabulü beklendi. Olayın nasıl olduğunu inceleyecek olan adli mercilerdir" ifadelerini kullandı. Gül, "Kaşıkçı'nın kaybolması Uluslararası hukukta tartışılacak önemli bir olay" dedi.

Brunson'ın tahliyesi

Gül, Rahip Brunson kararı hakkında, "Çok tartışmaya neden oldu. ABD'nin de yaptığı kabul edilemez açıklamaları oldu. Hiçbir şekilde yargılamaları yapan Türk yargısı kararını hiçbir yerden etkilenerek vermiş değildir. Dosyadaki delillere göre baktı, karar verdi. Mahkeme bir karara vardı. Bu kişi beraat etmedi. Karar mahkumiyettir. Suçlu bulunmuştur. Bununla birlikte adli kontrol kararını veren de mahkemedir. Burada kararı veren mahkemedir" ifadelerini kullandı.

1600 hakim savcı alımı yapılacak

Adalet Bakanı Gül ayrıca 29 Aralık'ta 1600 hakim savcı alımı için sınav yapılacağını açıkladı.