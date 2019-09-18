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Bakan Gül'den FETÖ çıkışı: Dün aynı maklubeye kaşık sallayanlar bugün bize ders vermeye çalışmasın!

'Yargıda FETÖ hakimiyeti sürüyor.' iddialarına cevap veren Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, " Daha düne kadar FETÖ’cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar bugün tutup da FETÖ mücadelesi dersi vermeye çalışmasın." diyerek şu değerlendirmeyi yaptı: "Nerede ahlaksızca bir saldırı varsa bilinmelidir ki bu FETÖ’nün bir tezahürüdür."

18 Eylül 2019 Çarşamba 22:55

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara’da hükümlü ve tutuklular tarafından iş yurtlarında üretilen mamullerin tanıtımının yapıldığı “Ürün ve El Sanatları Fuarı”nın açılışına katıldı. Burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Gül, 'Yargıda FETÖ hakimiyeti sürüyor.' iddialarına cevap verdi.

"Nerede ahlaksızca bir saldırı varsa bilinmelidir ki bu FETÖ’nün bir tezahürüdür." diyen Bakan Gül, şunları söyledi:

"Daha düne kadar FETÖ’cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar bugün tutup da FETÖ mücadelesi dersi vermeye, Türk yargısına hesap sormaya kalkmasın. Türk yargısı bu mücadelesini büyük bir kararlılıkla sürdürmektedir ve bunu yaparken FETÖ’cülerin yaptığı gibi herkesi aynı çuvala koyarak değil, sadece ve sadece hukuk tan ve anayasadan emir alarak yapmaktadır.

Pensilvanya’dan, vesayetçiden,darbeciden emir alan değil, anayasadan ve hukuktan emir alarak yargılama yapan bir Türk yargısı var. Kim rahatsız oluyorsa olsun. Türk yargısı bağımsızlığını ve tarafsızlığını sürdürmeye devam edecektir.”

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Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 22:55
  1. Ankara
  2. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

YORUM YAZ

  • TuafTuaf16 dk önce
    Acep makineye kaşık sallayan cehape liler mi yoksa

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